Combien a-t-on dépensé en services de beauté au Kazakhstan ?

Au Kazakhstan En 2025, le volume des services du secteur de la beauté a atteint 127,3 milliards de tenges. Le service de presse du Bureau national des statistiques du pays l’a annoncé.

Les services de coiffure représentaient la plus grande part. L’an dernier, leur volume s’est élevé à 67,5 milliards de tenges, en hausse de 5,3 % par rapport à 2024.

Le volume des services de cosmétologie, notamment la manucure et la pédicure, s’est établi à 7,5 milliards de tenges.

Par ailleurs, le volume des autres services des salons de beauté, notamment ceux liés aux soins capillaires, a atteint 52,3 milliards de tenges.

Selon les données du Bureau national des statistiques, le secteur des services de beauté se développe non seulement dans les villes, mais aussi dans les zones rurales.

En particulier, en 2025, le volume des services de coiffure dans les zones rurales a augmenté de 4,2 % par rapport à 2024, atteignant 34,3 milliards de tenges.

En outre, dans les zones rurales, le volume des autres services des salons de beauté s’est élevé à 1,9 milliard de tenges, tandis que celui des services de cosmétologie a atteint 814,9 millions de tenges.