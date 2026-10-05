Suspension des visas pour les Ouzbeks : pourquoi la Lettonie a-t-elle pris cette initiative ?

En Lettonie, l'un des principaux pays baltes, une initiative visant à suspendre temporairement la délivrance de visas d'entrée aux citoyens ouzbeks a été avancée. C'est ce qu'a rapporté « Fergana » l'agence de presse, en se basant sur le portail local Jauns.lv .

Cette proposition, préparée par le ministère de l'Intérieur du pays, s'explique par des infractions enregistrées récemment impliquant certaines personnes ayant pénétré sur le territoire national.

« Nous sommes obligés d'agir » : La position ferme du ministre

Le ministre letton de l'Intérieur, Janis Dombrava, souligne que les restrictions doivent être introduites afin de réévaluer les mesures de sécurité :

« Nous sommes obligés d'agir immédiatement. C'est pourquoi nous proposons de suspendre temporairement la délivrance de visas aux citoyens ouzbeks pour une certaine période, et d'utiliser ce temps pour renforcer la coopération avec la partie ouzbèke. L'objectif principal est d'empêcher l'entrée sur le territoire letton de personnes susceptibles de menacer l'ordre public et la sécurité. »

Selon les médias locaux, cette décision a été motivée par plusieurs crimes impliquant des citoyens ouzbeks, notamment des actes illégaux commis à l'encontre de mineurs. Cependant, le ministère n'a pas encore divulgué de chiffres précis ni de statistiques complètes sur ces cas.

L'initiative est-elle entrée en vigueur ? Désaccords au sein du gouvernement

Il est important de noter que la proposition de suspendre les visas n'est pas encore passée au stade pratique et n'est pas entrée en vigueur :

La coalition a refusé : Janis Dombrava a tenté d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres du 29 septembre. Cependant, lors de la dernière réunion avant les élections parlementaires (Saeima), les partenaires de la coalition gouvernementale n'ont pas soutenu l'ajout de cette initiative à l'ordre du jour ;

Base légale : BB.lv la publication précise que le ministère de l'Intérieur fonde son initiative sur l'article 8, partie 2, de la loi nationale sur l'immigration ;

Discussions futures : Le ministre espère que cette question sera réexaminée lors de l'une des prochaines réunions du nouveau gouvernement.

Quelle est la réaction officielle ?

À l'heure actuelle, aucune réaction officielle n'a été émise par l'ambassade de la République d'Ouzbékistan en Lettonie ou par le ministère des Affaires étrangères concernant cette déclaration du responsable letton.

L'évolution de la situation dépend directement de la politique migratoire du nouveau gouvernement et du parlement lettons, ainsi que des dialogues diplomatiques bilatéraux.