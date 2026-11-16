19,5 millions de dollars en liquide découverts dans les fermes et entrepôts d'un ancien ministre en Hongrie

De nouveaux détails ont été révélés concernant un scandale de corruption majeur qui secoue la scène politique hongroise. Lors de perquisitions à grande échelle menées contre l'ancien ministre du Développement national, Miklós Seszták, dans des forêts, des fermes, des entrepôts et des coffres-forts cachés, un total de 19,5 millions de dollars en espèces ont été saisis.

Perquisitions et montants records découverts

Selon les informations, au cours des 12 et 13 novembre de cette année, lors de perquisitions opérationnelles, des quantités massives de devises étrangères et locales ont été identifiées :

Forint : 5 milliards 71 millions 632 mille forints hongrois ;

Euro : 2 millions 658 mille 350 euros ;

Dollar : 1 million 257 mille 100 dollars américains.

Le simple comptage des espèces saisies est devenu une opération majeure. Le Trésor public a mobilisé 12 employés utilisant 5 machines spéciales pour compter précisément les fonds, ce qui a nécessité 8 heures de travail. terminé.

Détails de l'enquête Indicateurs et faits clés Suspect Miklós Seszták (ancien ministre du Développement national de Hongrie, 2014–2018) Immunité Privé de son immunité parlementaire fin septembre et arrêté Fonds saisis Un total de 19,5 millions de dollars en espèces Motif de l'enquête Corruption liée à la compagnie de transport publique « Volánbusz » et préjudice au budget de l'État

Schéma de corruption et thèse de l'enquête

Selon la thèse des autorités chargées de l'application de la loi, Miklós Seszták est soupçonné d'avoir utilisé sa position sous le gouvernement de Viktor Orbán (entre 2015 et 2018) pour recevoir des pots-de-vin de la compagnie de transport publique « Volánbusz ». Il est accusé d'avoir causé des pertes financières importantes à l'État en achetant des bus à des prix artificiellement gonflés.

Il convient de noter que l'ancien ministre nie catégoriquement toutes les accusations portées contre lui. Ses avocats affirment qu'aucun document officiel ou preuve ne prouve encore que l'argent trouvé lors des perquisitions appartient directement à Miklós Seszták. Des enquêtes supplémentaires sont en cours sur cette affaire retentissante.

Selon vous, dans quelle mesure ces mesures strictes sont-elles efficaces pour lutter contre la corruption et débusquer les fonds cachés dans les pays européens ? Laissez votre avis dans les commentaires !