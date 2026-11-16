Nodirbek Abdusattorov termine dernier de son groupe au tournoi de Budapest
La phase de groupes du prestigieux tournoi d'échecs au nouveau format, le Total Chess World Championship Tour, s'est achevée à Budapest, capitale de la Hongrie. 24 grands maîtres participent à cette compétition dotée d'un prix de 650 000 dollars. Cependant, pour le représentant de l'Ouzbékistan, Nodirbek Abdusattorov , la phase de qualification a été infructueuse.
N'ayant pas réussi à remporter de victoires lors des dernières parties de son groupe, notre compatriote a enregistré le plus faible résultat parmi les six joueurs. Il ne luttera désormais plus pour le titre, mais pour les places 21 à 24 du classement final.
Abdusattorov a terminé la phase de groupes à la dernière place
Lors de la phase de groupes, les 24 joueurs ont été répartis en quatre groupes. Les participants se sont affrontés pendant cinq jours selon le format Fast Classic.
Dans cette étape, 3 points étaient attribués pour une victoire et 1 point pour un match nul. Ce système a encouragé les joueurs non seulement à éviter la défaite, mais aussi à saisir chaque opportunité pour gagner.
Malheureusement, Nodirbek Abdusattorov n'a pas pu exprimer tout son potentiel dans le groupe « A ». Lors de la dernière journée de la phase de groupes, il a concédé deux matchs nuls contre l'Américain Andrew Hong.
En conséquence, notre compatriote a terminé sixième et dernier de son groupe avec un total de 9 points. Cela a mis fin à ses chances de concourir pour le prix principal du tournoi.
Alireza Firouzja accède aux demi-finales
Le meilleur résultat du groupe « A » a été obtenu par le joueur iranien Alireza Firouzja. Avec 15 points, il a pris la première place et s'est qualifié pour les demi-finales.
Firouzja affrontera désormais l'Américain Fabiano Caruana pour une place en finale. Dans la seconde demi-finale, le Français Maxime Vachier-Lagrave se mesurera au Néerlandais Anish Giri.
Ainsi, une compétition intense est attendue entre les figures emblématiques des échecs mondiaux pour le titre suprême.
Abdusattorov affrontera désormais Praggnanandhaa
Après la phase de groupes, les participants sont répartis dans six tableaux de play-offs pour déterminer le classement final. Le premier tableau désigne le vainqueur du tournoi, tandis que les cinq autres servent à classer les joueurs de la 5e à la 24e place.
Nodirbek Abdusattorov a été placé dans le sixième tableau. À ce stade, notre compatriote devra affronter le célèbre grand maître indien Rameshbabu Praggnanandhaa.
Ce tableau déterminera les places de 21 à 24. Par conséquent, l'objectif principal d'Abdusattorov pour la suite du tournoi sera d'obtenir le meilleur résultat possible.
Lutte pour une dotation de 650 000 dollars à Budapest
Le tournoi Total Chess World Championship Tour propose un format différent des compétitions habituelles. Il utilise trois types de contrôle de temps : blitz, rapide et Fast Classic.
La compétition dure 11 jours. Lors des play-offs, les joueurs s'affronteront à nouveau avec des cadences variées. La fin du tournoi est prévue pour le 20 novembre.
La dotation totale du tournoi est de 650 000 dollars américains. Le vainqueur remportera un prix de 80 000 dollars.
Le tournoi de Budapest est la première étape test du circuit du championnat du monde Total Chess, dont le lancement officiel est prévu pour 2027.
La question principale est désormais : quel résultat Abdusattorov obtiendra-t-il en play-offs ?
Le résultat de Nodirbek Abdusattorov lors de la phase de groupes n'a pas été à la hauteur des attentes. Cependant, le tournoi n'est pas encore terminé. Notre compatriote a l'opportunité de se montrer lors des play-offs et d'améliorer son classement final.
Le match contre Praggnanandhaa ne sera certainement pas facile. Le grand maître indien est considéré comme l'un des jeunes talents les plus forts des échecs modernes. Ce duel sera donc un test sérieux pour Abdusattorov.
Aux échecs, un résultat décevant dans un tournoi ne définit pas le potentiel réel d'un joueur. L'essentiel est de tirer les bonnes leçons de la défaite et de profiter de la prochaine occasion. Les fans suivront désormais avec intérêt les matchs de notre compatriote en play-offs.
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