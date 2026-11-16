Nodirbek Abdusattorov termine dernier de son groupe au tournoi de Budapest

La phase de groupes du prestigieux tournoi d'échecs au nouveau format, le Total Chess World Championship Tour, s'est achevée à Budapest, capitale de la Hongrie. 24 grands maîtres participent à cette compétition dotée d'un prix de 650 000 dollars. Cependant, pour le représentant de l'Ouzbékistan, Nodirbek Abdusattorov , la phase de qualification a été infructueuse.

N'ayant pas réussi à remporter de victoires lors des dernières parties de son groupe, notre compatriote a enregistré le plus faible résultat parmi les six joueurs. Il ne luttera désormais plus pour le titre, mais pour les places 21 à 24 du classement final.

Abdusattorov a terminé la phase de groupes à la dernière place

Lors de la phase de groupes, les 24 joueurs ont été répartis en quatre groupes. Les participants se sont affrontés pendant cinq jours selon le format Fast Classic.

Dans cette étape, 3 points étaient attribués pour une victoire et 1 point pour un match nul. Ce système a encouragé les joueurs non seulement à éviter la défaite, mais aussi à saisir chaque opportunité pour gagner.

Malheureusement, Nodirbek Abdusattorov n'a pas pu exprimer tout son potentiel dans le groupe « A ». Lors de la dernière journée de la phase de groupes, il a concédé deux matchs nuls contre l'Américain Andrew Hong.

En conséquence, notre compatriote a terminé sixième et dernier de son groupe avec un total de 9 points. Cela a mis fin à ses chances de concourir pour le prix principal du tournoi.