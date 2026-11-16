L'Arménie et la Turquie sont-elles sur le point de mettre fin à 33 ans de confrontation ?

Une nouvelle étape pourrait commencer dans les relations entre Erevan et Ankara. Le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a déclaré que les deux pays sont très proches d'établir des relations diplomatiques et d'ouvrir complètement la frontière commune, fermée depuis de nombreuses années. Il a souligné que les récentes rencontres et les changements dans le secteur commercial créent une base sérieuse pour la normalisation des relations.

Les relations entre l'Arménie et la Turquie ont été l'une des questions diplomatiques les plus complexes de la région pendant des années. Cependant, le dialogue entre les deux pays s'est intensifié récemment, et les négociations sur la coopération économique et l'ouverture des frontières ont pris un nouvel élan.

Les propos tenus par le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan le 14 novembre à l'Institut des affaires internationales et européennes de Dublin ont montré que cela pourrait constituer un tournant important dans ce processus.

Pashinyan : « Nous sommes très proches de l'étape finale »

Selon Pashinyan, des changements positifs significatifs ont eu lieu dans les relations entre l'Arménie et la Turquie ces dernières années. Il a souligné que, bien que les relations diplomatiques n'aient pas encore été officiellement établies, la situation actuelle est très différente de celle du passé.

Le Premier ministre a cité les relations commerciales comme exemple. Actuellement, la Turquie autorise l'utilisation de ses voies pour certains produits exportés et importés par l'Arménie. Bien que les marchandises ne soient pas transportées par la frontière terrestre directe entre les deux pays, mais via le territoire géorgien, Pashinyan a qualifié cela de changement réel dans les relations.

« Je suis convaincu que nous parviendrons à une normalisation complète des relations avec la Turquie dans un avenir proche », a déclaré le chef du gouvernement arménien.

Selon lui, les parties sont désormais proches de l'étape la plus importante : la formalisation des relations diplomatiques et l'ouverture complète des frontières.

Quel a été le résultat de la rencontre avec Erdogan ?

Dans sa déclaration, Pashinyan a également évoqué la récente rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les deux dirigeants se sont entretenus le 11 novembre à Antalya, en Turquie, en marge du sommet climatique COP31 de l'ONU. Selon les informations officielles diffusées par le gouvernement arménien, l'importance de mener le processus de normalisation des relations bilatérales à son terme logique a été soulignée lors de la rencontre.

La mise en œuvre des accords précédemment conclus, l'élargissement des relations commerciales et économiques, ainsi que l'ouverture des voies de transport et de communication dans la région ont également été discutés.

Pashinyan a évalué cette rencontre de manière positive. Il a souligné que les dirigeants des deux pays ont noté les résultats obtenus dans les relations et ont discuté des prochaines étapes.

L'importance de cette rencontre réside dans le fait qu'il ne s'agit pas seulement de déclarations politiques. Les parties mettent également à l'ordre du jour des questions pratiques telles que le commerce, le transport et la coopération régionale.

Pourquoi la frontière entre les deux pays est-elle fermée depuis 33 ans ?

La frontière terrestre entre l'Arménie et la Turquie est fermée depuis 1993. À l'époque, la Turquie avait décidé de fermer la frontière avec l'Arménie en soutenant l'Azerbaïdjan dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh.

Depuis lors, aucune relation diplomatique officielle n'a été établie entre les deux pays. Bien que des protocoles visant à normaliser les relations aient été signés en 2009, ils n'ont pas été ratifiés et les accords n'ont pas été pleinement mis en œuvre.

Depuis fin 2021, Erevan et Ankara ont entamé un nouveau processus de négociation pour rétablir les relations. Des représentants spéciaux ont été nommés, diverses réunions ont eu lieu et certaines mesures pratiques ont été prises.

L'assouplissement des restrictions sur les voies commerciales en 2026 a également été l'un des changements importants. Cependant, ces mesures ne signifient pas que la frontière est complètement ouverte ou que des relations diplomatiques ont été établies.

Si la frontière s'ouvre, que pourrait-il changer dans la région ?

L'ouverture de la frontière entre l'Arménie et la Turquie pourrait avoir une importance économique et politique majeure non seulement pour les deux pays, mais pour toute la région du Caucase du Sud.

Premièrement, les routes commerciales seront raccourcies. Actuellement, une partie des échanges commerciaux entre les deux pays s'effectue via des pays tiers, dont la Géorgie. L'ouverture d'une frontière directe pourrait réduire les coûts logistiques et le temps.

Deuxièmement, les liaisons de transport s'étendront. La remise en service des chemins de fer et des routes pourrait accroître les capacités de transit dans la région et créer de nouvelles conditions pour le commerce et l'investissement.

Troisièmement, le rétablissement des relations diplomatiques pourrait influencer l'environnement politique dans le Caucase du Sud. Les relations entre l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont considérées comme des facteurs importants de sécurité régionale et de coopération économique.

Cependant, le succès de ce processus ne dépend pas uniquement de la volonté d'Erevan et d'Ankara. Le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que les accords sur les corridors de transport régionaux, jouent également un rôle important.

La question la plus importante : quand la frontière sera-t-elle ouverte ?

La déclaration de Pashinyan montre qu'il y a une avancée sérieuse dans le processus diplomatique. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle indiquant que les deux pays ont pris une décision finale sur l'ouverture complète de la frontière ou l'établissement officiel de relations diplomatiques.

Erdogan et Pashinyan ont souligné le 11 novembre l'importance de poursuivre le processus de normalisation des relations, et Pashinyan a déclaré le 14 novembre que l'étape finale était proche.

Par conséquent, il est plus juste d'évaluer la situation actuelle non pas comme la signature d'un accord historique, mais comme l'émergence d'une opportunité diplomatique importante après de longues années de conflit.

Si les parties parviennent à saisir cette opportunité, le paysage politique et économique du Caucase du Sud pourrait changer. L'ouverture de la frontière, fermée depuis 33 ans, pourrait ouvrir la porte à de nouvelles routes commerciales, à la coopération et à des relations de bon voisinage dans la région.