Les stars de l'UFC divisées après le combat entre Ciryl Gane et Josh Hocket

Le combat principal de l'UFC 334, qui s'est déroulé au Madison Square Garden de New York, a offert des moments inoubliables aux fans de MMA. Lors de cet affrontement de cinq rounds entre le champion poids lourds Ciryl Gane et l'Américain Josh Hocket, les deux combattants ont tout donné pour la victoire. Cependant, à la fin, les juges ont unanimement levé la main du Français.

Après une victoire sur des scores de 48:47, 48:47, 48:47, Gane a conservé sa ceinture de champion. Mais les débats ne se sont pas terminés avec le combat. Les stars de l'UFC et d'anciens combattants ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux, certains louant les deux athlètes, tandis que d'autres discutaient de la décision des juges.

La ceinture de champion était en jeu lors d'un combat de cinq rounds

Josh Hocket a imposé un rythme élevé et une forte pression dès les premières secondes du combat. L'athlète américain a tenté à plusieurs reprises de forcer son adversaire à reculer, de lutter à courte distance et de l'amener au sol.

Ciryl Gane, quant à lui, s'est appuyé sur sa technique de frappe, sa mobilité et sa maîtrise de la distance. Le combattant français a répondu avec des coups précis, cherchant à stopper les attaques de son adversaire et à contre-attaquer aux moments opportuns.

Tout au long du duel, la pression incessante de Hocket et les frappes plus précises de Gane ont rendu le combat encore plus captivant. Surtout dans les rounds décisifs, le Français a su garder son calme et maintenir son avantage.

Au final, les trois juges ont enregistré la victoire de Gane sur le score de 48:47. Ainsi, le champion a défendu avec succès sa ceinture.

Les stars du MMA impressionnées par le combat

Après le combat, les réactions des combattants célèbres ont inondé les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux ont salué le courage, l'endurance et la capacité des deux athlètes à maintenir un rythme élevé pendant cinq rounds.

Le Brésilien Paulo Costa n'a pas caché son admiration :