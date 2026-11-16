Les stars de l'UFC divisées après le combat entre Ciryl Gane et Josh Hocket
Le combat principal de l'UFC 334, qui s'est déroulé au Madison Square Garden de New York, a offert des moments inoubliables aux fans de MMA. Lors de cet affrontement de cinq rounds entre le champion poids lourds Ciryl Gane et l'Américain Josh Hocket, les deux combattants ont tout donné pour la victoire. Cependant, à la fin, les juges ont unanimement levé la main du Français.
Après une victoire sur des scores de 48:47, 48:47, 48:47, Gane a conservé sa ceinture de champion. Mais les débats ne se sont pas terminés avec le combat. Les stars de l'UFC et d'anciens combattants ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux, certains louant les deux athlètes, tandis que d'autres discutaient de la décision des juges.
La ceinture de champion était en jeu lors d'un combat de cinq rounds
Josh Hocket a imposé un rythme élevé et une forte pression dès les premières secondes du combat. L'athlète américain a tenté à plusieurs reprises de forcer son adversaire à reculer, de lutter à courte distance et de l'amener au sol.
Ciryl Gane, quant à lui, s'est appuyé sur sa technique de frappe, sa mobilité et sa maîtrise de la distance. Le combattant français a répondu avec des coups précis, cherchant à stopper les attaques de son adversaire et à contre-attaquer aux moments opportuns.
Tout au long du duel, la pression incessante de Hocket et les frappes plus précises de Gane ont rendu le combat encore plus captivant. Surtout dans les rounds décisifs, le Français a su garder son calme et maintenir son avantage.
Au final, les trois juges ont enregistré la victoire de Gane sur le score de 48:47. Ainsi, le champion a défendu avec succès sa ceinture.
Les stars du MMA impressionnées par le combat
Après le combat, les réactions des combattants célèbres ont inondé les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux ont salué le courage, l'endurance et la capacité des deux athlètes à maintenir un rythme élevé pendant cinq rounds.
Le Brésilien Paulo Costa n'a pas caché son admiration :
« Qu'est-ce que je viens de voir ? Ces deux-là ont tout donné pendant 25 minutes pour se battre. Un combat incroyable. Juste du respect ! »
L'ancien champion de l'UFC Francis Ngannou a également félicité le vainqueur :
« Super combat ! Félicitations, Bon Gamin ! »
Merab Dvalishvili a quant à lui évalué cet affrontement encore plus haut :
« C'est l'un des meilleurs combats poids lourds de l'UFC que j'aie jamais vus ! »
Henry Cejudo a également souligné la performance de Josh Hocket :
« Josh Hocket est exactement ce dont la catégorie des poids lourds a besoin ! »
Derek Brunson s'est concentré sur les changements dans la division des poids lourds après le combat :
« C'est l'avenir des poids lourds : deux combattants en pleine forme capables de se battre. Adieu les poids lourds en surpoids ! Respect à Hocket. Super performance ! »
La vitesse et la pression de Hocket ont été particulièrement remarquées
L'un des aspects les plus discutés du combat a été la vitesse inhabituelle pour un poids lourd et la pression constante de Josh Hocket.
Alan Jouban a exprimé son opinion à ce sujet :
« Jamais un poids lourd n'avait combattu à une telle vitesse que Hocket. Une pression et une vitesse incroyables ! »
Billy Quarantillo a également souligné l'endurance de l'athlète américain :
« Hocket a encaissé plusieurs coups puissants, ce qui a rendu ce combat spectaculaire. Honnêtement, je commence à l'apprécier. »
Matt Brown a ouvertement soutenu Hocket :
« Hocket fait ce qu'il doit faire ! Peu importe ce que vous dites, je m'en fiche. J'adore Josh Hocket ! »
Josh Emmett a qualifié l'affrontement au Madison Square Garden de véritable guerre :
« C'était une véritable guerre lors du combat principal de la soirée ! »
Tatiana Suarez et Stephen Asplund ont également salué le duel, le qualifiant comme l'un des événements les plus excitants de la soirée.
Tout le monde n'était pas d'accord avec la décision des juges
Le caractère compétitif du combat a suscité des opinions divergentes sur la décision des juges. Si certains experts considéraient la victoire de Gane comme méritée, d'autres auraient voté en faveur de Hocket.
Le journaliste de MMA Aaron Bronsteter a donné la victoire à l'Américain dans son décompte :
« J'ai 48:47 pour Hocket. C'était un combat très serré où chacun avait ses chances de gagner. Je pense que les premier et cinquième rounds ont été décisifs. Un combat absolument fou. »
Ben Fowlkes, au contraire, a approuvé la victoire du champion :
« Il est rare de voir un combat poids lourds de cinq rounds aussi incroyablement captivant. Mais j'aurais donné la victoire à Gane. »
Mike Bohn a également qualifié ce duel comme l'un des meilleurs qu'il ait vus ces 15 dernières années. Selon lui, il n'a pas été facile pour Gane de résister au rythme élevé de Hocket et d'agir avec précision dans les moments décisifs.
« C'était un combat très serré et je serais ravi de voir une revanche. »
La réaction particulière de Jon Jones
L'un des combattants les plus célèbres de l'histoire de l'UFC, Jon Jones, n'a pas ignoré cet affrontement. Sur sa page de réseau social, il a noté que les combattants qui parlaient mal de lui perdaient souvent leurs combats suivants.
« Je sais que c'est la coïncidence la plus folle, mais chaque combattant qui a dit du mal de moi perd son combat suivant. Je le jure, c'est comme ça depuis des années. Étrange. Bon travail, le Français ! Les mêmes entraîneurs, mais des résultats différents. »
Les propos de Jones pourraient également susciter une discussion particulière parmi les fans. Ses félicitations à Gane ont été une autre évaluation notable de la performance du combattant français.
Gane a conservé son titre, mais Hocket a également gagné l'attention des fans
Le vainqueur officiel de ce combat a été Ciryl Gane. Cependant, Josh Hocket a montré, par sa pression incessante, sa vitesse et son endurance, qu'il est l'un des prétendants sérieux de la division poids lourds.
Le plus important est que les réactions après le combat ne se sont pas limitées à féliciter le vainqueur. De nombreux combattants ont reconnu le travail des deux athlètes, et certains ont exprimé leur souhait de voir une revanche.
La question principale reste désormais ouverte : si Ciryl Gane et Josh Hocket se rencontrent à nouveau dans l'octogone, qui l'emportera cette fois-ci ?
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