En Inde, un homme meurt après avoir mordu dans un objet ressemblant à une friandise qui a explosé

Dans le district de Dindori, dans l'État indien du Madhya Pradesh, un homme de 35 ans est décédé à la suite d'un incident inhabituel et tragique. Rajendra Barautiya a été grièvement blessé lorsqu'un objet ressemblant à une friandise qu'il a mis dans sa bouche a explosé.

L'incident s'est produit le soir du 10 novembre. Il a été rapporté que Barautiya, assis dans la cour de sa maison, a vu ce qui ressemblait à une célèbre friandise indienne appelée rasgulla et l'a mordue. Cependant, l'objet était en réalité un engin explosif qui a détoné dans sa bouche.