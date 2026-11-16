En Inde, un homme meurt après avoir mordu dans un objet ressemblant à une friandise qui a explosé

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En Inde, un homme meurt après avoir mordu dans un objet ressemblant à une friandise qui a explosé

Dans le district de Dindori, dans l'État indien du Madhya Pradesh, un homme de 35 ans est décédé à la suite d'un incident inhabituel et tragique. Rajendra Barautiya a été grièvement blessé lorsqu'un objet ressemblant à une friandise qu'il a mis dans sa bouche a explosé.

L'incident s'est produit le soir du 10 novembre. Il a été rapporté que Barautiya, assis dans la cour de sa maison, a vu ce qui ressemblait à une célèbre friandise indienne appelée rasgulla et l'a mordue. Cependant, l'objet était en réalité un engin explosif qui a détoné dans sa bouche.

L'explosion lui a causé de graves blessures. Bien que la victime ait été transportée d'urgence à l'hôpital, les médecins n'ont pas pu lui sauver la vie.

La police a ouvert une enquête sur l'incident. Les forces de l'ordre ont arrêté deux personnes en lien avec l'engin explosif. Selon les premières informations, cet objet appartient au type de dispositif explosif généralement utilisé pour chasser les sangliers.

Actuellement, les enquêteurs cherchent à savoir comment l'objet a été préparé pour ressembler à une friandise et comment il est arrivé entre les mains de la victime. Ils cherchent également à déterminer s'il s'agit d'un crime prémédité ou d'une farce ayant mal tourné. Tous les détails de l'affaire devraient être clarifiés au cours de l'enquête.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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