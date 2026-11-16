Une seule chèvre vaut plus de 65 000 dollars : quel est le secret de la race de Damas ?

La chèvre de Damas est considérée comme l'une des races de bétail les plus rares et les plus précieuses au monde. Également connue sous le nom de « Shami », cette chèvre attire l'attention par son apparence inhabituelle et son prix élevé.

Originaire de Syrie, cette race est aujourd'hui élevée dans les pays du Moyen-Orient ainsi qu'à Chypre. Ce qui distingue la chèvre de Damas des autres races, c'est la structure unique de sa tête, son museau court et son visage atypique. Cette apparence est le résultat d'une sélection rigoureuse menée sur plusieurs générations.

Les chèvres de Damas sont particulièrement prisées dans les pays du golfe Persique. Leur apparence unique et leurs caractéristiques génétiques expliquent la forte demande parmi les éleveurs et les collectionneurs.

Le prix de cette race est également surprenant. Selon certaines informations, lors de ventes aux enchères, le prix d'une seule chèvre de Damas peut dépasser 65 000 dollars. Cela en fait non seulement un animal rare, mais aussi l'un des plus chers au monde.

Ainsi, ce qui pourrait sembler être un simple animal d'élevage, la chèvre de Damas se distingue en réalité par ses origines, son apparence physique et sa valeur exceptionnelle.