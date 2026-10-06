Le dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a fêté ses 50 ans

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Le dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a fêté ses 50 ans

Le dirigeant de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a fêté ses 50 ans le 5 octobre. Il est né le 5 octobre 1976 dans le village de Tsentaroy, en Tchétchénie.

La carrière politique de Kadyrov s'est accélérée après la mort de son père, Akhmad Kadyrov, lors d'un attentat terroriste à Grozny en mai 2004. La même année, il a été nommé vice-président du gouvernement tchétchène. Fin 2005, il est devenu chef du gouvernement par intérim, puis Premier ministre en 2006.

En février 2007, Vladimir Poutine l'a nommé président par intérim de la Tchétchénie. En avril de la même année, Kadyrov a officiellement pris ses fonctions de chef de la république. Il avait alors 30 ans.

Depuis lors, Kadyrov dirige la Tchétchénie sans interruption. Lors des élections de septembre, il a été réélu pour un cinquième mandat avec 99,85 % des voix.

Sous Kadyrov, des travaux de construction et de reconstruction à grande échelle ont été réalisés à Grozny et dans la république. Parallèlement, son style de gouvernance est vivement critiqué par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Ces dernières ont souvent fait état de pressions exercées en Tchétchénie contre les journalistes, l'opposition et les membres de la communauté LGBT.

Aujourd'hui, Ramzan Kadyrov est considéré comme l'un des plus proches alliés de Vladimir Poutine au sein du système politique russe. En Tchétchénie, son pouvoir est perçu comme l'un des systèmes politiques les plus forts et les plus centralisés de la région.

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