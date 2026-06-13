Adam Kadyrov, le fils de 18 ans du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, a été décoré pour la deuxième fois du titre de 'Héros de Tchétchénie', selon le média Meduza.

Selon les informations, cette haute distinction lui a été remise personnellement par son père, Ramzan Kadyrov. Le président du gouvernement tchétchène, Magomed Daudov, a souligné qu'Adam Kadyrov a mérité ce titre pour ses services rendus à l'État, ses activités en faveur du peuple et son soutien aux opérations militaires russes en Ukraine.

Rappelons qu'Adam Kadyrov avait reçu ce titre pour la première fois en octobre 2023, à l'âge de 15 ans. À l'époque, l'information avait été annoncée par le député de la Douma d'État, Adam Delimkhanov. La récompense avait fait suite à l'agression de Nikita Jouravel, détenu pour avoir brûlé le Coran, dans un centre de détention provisoire, ce qui avait suscité de vifs débats publics.

Il est précisé que le règlement relatif au titre de 'Héros de Tchétchénie' ne fixe aucune limite quant au nombre de fois qu'une personne peut recevoir cette distinction. Ramzan Kadyrov lui-même est également double 'Héros de Tchétchénie'.

Les médias russes avaient précédemment évoqué Adam Kadyrov comme un successeur potentiel au poste de dirigeant de la Tchétchénie. Cependant, certaines publications ont noté que les perspectives à ce sujet ont quelque peu changé après un accident de la route dans lequel il a été impliqué.