Le dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a appelé à envisager des frappes contre les pays de l'OTAN qui fournissent des armes et des renseignements à l'Ukraine. Sa déclaration virulente fait suite à une attaque de drones contre le centre logistique de Wildberries à Kotovsk, en Russie.

Kadyrov a affirmé que les pays occidentaux participent directement à la confrontation avec la Russie. Cependant, ses propos ne signifient pas qu'une décision officielle a été prise par la Russie pour lancer des actions militaires contre l'OTAN.

Quelle proposition Kadyrov a-t-il faite ?

Sur sa chaîne Telegram, le dirigeant tchétchène a écrit que les pays fournissant une aide militaire à l'Ukraine, selon lui, « ne comprennent que le langage de la force ».

« Il est temps d'ouvrir le feu, c'est tout ! » a déclaré Kadyrov.

Il a accusé certains pays membres de l'OTAN de fournir ouvertement des armes, des informations et d'autres soutiens à Kiev. Il a également exprimé sa volonté d'exécuter toute mission si la direction russe lui en donnait l'ordre.

Kadyrov a utilisé des termes extrêmement durs et insultants dans sa déclaration. Il a soutenu que les alliés de l'Ukraine ne changeraient leur position qu'après avoir été confrontés à une pression militaire.

La déclaration fait suite à la tragédie de Kotovsk

La sortie de Kadyrov a été publiée dans le contexte d'une attaque de drones survenue le 18 juillet contre la ville de Kotovsk, dans la région de Tambov en Russie.

Selon les autorités locales russes, la frappe a touché le centre logistique de Wildberries. Sept employés travaillant de nuit sont décédés et plus de 20 personnes ont été blessées. Les victimes ont été transportées dans des établissements médicaux à Kotovsk et Tambov.

Des secouristes, des pompiers, du personnel médical et des représentants des forces de l'ordre ont été dépêchés sur les lieux. Les chiffres concernant les victimes et les blessés sont basés sur les informations fournies par les autorités russes.

Kiev confirme les frappes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que des frappes avaient été menées contre deux grands sites logistiques dans les régions de Moscou et de Tambov.

Il a affirmé que ces installations étaient utilisées pour fournir des composants sous sanctions, nécessaires à la production de drones et d'équipements de navigation en Russie. Zelensky a également mentionné des frappes contre un site pétrolier et d'autres cibles.

Pour l'instant, Kiev n'a pas fait de commentaire spécifique sur les informations fournies par la partie russe concernant les décès à Kotovsk.

Quelles pourraient être les conséquences d'une frappe contre l'OTAN ?

Une frappe militaire directe sur le territoire d'un pays de l'OTAN pourrait intensifier la confrontation entre la Russie et l'Alliance à un niveau sans précédent.

Conformément à l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord, une attaque armée contre un membre de l'Alliance est considérée comme une attaque contre tous. Dans une telle situation, chaque pays apporterait son aide à l'allié attaqué sous la forme jugée nécessaire.

Les pays de l'OTAN continuent de fournir à l'Ukraine des armes, des systèmes de défense aérienne, des munitions et une formation militaire. L'Alliance interprète ce soutien comme une défense du droit de l'Ukraine à se protéger.

Que se passera-t-il après cette déclaration fracassante ?

Les appels de Kadyrov ne signifient pas automatiquement un changement dans la politique étrangère officielle de la Russie. Une décision telle que frapper des pays de l'OTAN relève de la compétence de la haute direction politique et militaire russe, et non d'un dirigeant régional.

Néanmoins, de telles déclarations montrent que la tension entre Moscou et l'Occident continue de monter. La question principale est désormais de savoir comment les autorités russes réagiront aux appels de Kadyrov et quel écho cette déclaration aura au niveau diplomatique.

Selon vous, de tels appels virulents peuvent-ils mener le conflit vers une phase encore plus dangereuse ?