Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu Ramzan Kadyrov

·10·Monde
Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu Ramzan Kadyrov

Le 10 octobre, une rencontre importante a eu lieu à Bakou : le Président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a reçu dans sa résidence de la capitale le chef de la République de Tchétchénie, faisant partie de la Fédération de Russie, Ramzan Kadyrov.

Bien que cette visite ait été de courte durée, le dialogue entre les deux dirigeants s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, et les parties ont discuté de la coopération bilatérale, de la sécurité régionale et des liens humanitaires.

Un accueil chaleureux à Bakou : « Vous êtes toujours les bienvenus ici »

Selon le service de presse du dirigeant azerbaïdjanais, Ilham Aliyev a accueilli son invité avec un grand respect :

  • Évaluation de la visite : Le dirigeant azerbaïdjanais s'adressant à son invité : « Je suis heureux de vous revoir sur la terre d'Azerbaïdjan. Bienvenue. Malgré le caractère bref de cette visite, je pense qu'elle sera très fructueuse », a-t-il souligné ;

  • Racines anciennes de l'amitié : Aliyev a souligné que les relations entre les peuples azerbaïdjanais et tchétchène ont une longue histoire : « Vous êtes toujours les bienvenus ici, vous le savez vous-même »;

  • Réalisations de la Tchétchénie : Le Président a salué les résultats obtenus par les autorités tchétchènes en matière de stabilité régionale, de sécurité et de développement socio-économique.

Douleur commune et félicitations pour le Karabakh : les déclarations de Ramzan Kadyrov

De son côté, le chef de la Tchétchénie a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a abordé plusieurs questions importantes :

  • Condoléances pour les victimes de l'accident d'avion : Kadyrov a exprimé ses profondes condoléances suite à l'accident d'avion survenu en décembre 2024 sur la ligne « Bakou — Grozny » : « C'est notre douleur commune. Nous partageons sincèrement le chagrin du peuple frère azerbaïdjanais et nous prions pour toutes les victimes »;

  • Proximité historique : Le dirigeant tchétchène a confirmé que les deux peuples sont liés depuis longtemps par de nombreux liens culturels et fraternels ;

  • Reconnaissance sur la question du Karabakh : Ramzan Kadyrov a félicité Ilham Aliyev et tout le peuple azerbaïdjanais pour « la résolution finale de la question du Karabakh » et a exprimé sa confiance dans l'instauration d'une paix durable et d'une stabilité éternelle dans la région.

Cette rencontre à Bakou a marqué une nouvelle étape importante dans le renforcement des liens entre les deux régions sœurs et dans la garantie de la stabilité dans le Caucase.

Ilham AliyevRamzan KadyrovAzerbaïdjanTchétchénieCaucase
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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