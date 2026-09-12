Une jeune fille victime d'escrocs après avoir montré son passeport en vidéo

Une jeune fille nommée Valeriya, résidant à Moscou, en Russie, a été la cible d'escrocs après que ses données de passeport soient apparues dans une vidéo sur ses voyages. C'est ce qu'ont rapporté les médias russes, citant « Ostorojno, novosti ».

Il s'est avéré que fin juillet, la jeune fille avait publié un Reels sur son voyage à Rostov-sur-le-Don via Krasnodar. Au début de la vidéo, elle a montré ses billets de voyage, sur lesquels ses informations de passeport étaient visibles. La vidéo a été vue près de 65 000 fois.

Environ un mois plus tard, elle a reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un service de livraison. Les escrocs lui ont dit qu'un produit qu'elle n'avait pas commandé allait être livré. Au cours de la conversation, elle a reçu un code par SMS, que Valeriya a communiqué aux escrocs.

Par la suite, les criminels ont réussi à accéder à son compte « Gosuslugi ». Quelques heures plus tard, ils l'ont rappelée en prétendant que son compte avait été piraté et qu'elle devait prendre des mesures de sécurité. L'interlocuteur lui a demandé dans quelle banque elle avait le plus d'inquiétudes. C'est alors que Valeriya a réalisé qu'elle parlait à des fraudeurs et a raccroché.

Peu après, elle a commencé à recevoir des SMS indiquant qu'un microcrédit était en cours de traitement. Selon Valeriya, les escrocs ont tenté d'obtenir des microcrédits à son nom pour des montants de 90 000 et 47 000 roubles, et ont également essayé de déposer des demandes pour d'autres sommes.

La jeune fille s'est immédiatement rendue au MFC et à la police, a déposé une plainte pour signaler qu'elle n'était pas liée à ces microcrédits et a rétabli l'accès à son compte « Gosuslugi ».

Les experts recommandent de ne pas laisser apparaître de passeports, billets, cartes bancaires ou autres informations personnelles dans les vidéos publiées sur Internet. Plus important encore, il ne faut jamais communiquer les codes de confirmation reçus par SMS à des inconnus au téléphone.