Les anciennes et nouvelles photos de Vinícius Júnior suscitent le débat (photos)

·7·Monde
Les anciennes et nouvelles photos de Vinícius Júnior suscitent le débat (photos)

Des photos du footballeur brésilien Vinícius Júnior prises à différentes années suscitent des discussions animées sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont remarqué certaines différences dans son apparence physique.

En particulier, des changements seraient visibles au niveau de la forme du visage, des oreilles, de la mâchoire, de la ligne des cheveux et des proportions corporelles du joueur. Les tatouages sur certaines photos n'ont pas non plus échappé à l'attention des internautes.

Un montage de photos montrant Vinícius Júnior dans différentes situations et avec diverses coiffures.

Des spéculations ont surtout émergé autour des différences de forme des oreilles et des tatouages. Cependant, ces écarts sur les photos ne constituent pas toujours une base suffisante pour tirer des conclusions sérieuses.

Un collage montrant la structure du visage, le corps et les muscles des jambes de Vinícius Júnior.

Du point de vue des experts, l'angle de prise de vue, l'objectif de la caméra, l'éclairage, ainsi que les variations de poids et de masse musculaire peuvent modifier considérablement l'apparence d'une personne.

Par conséquent, les photos qui circulent ne confirment pas qu'une autre personne a remplacé Vinícius Júnior. Pour prouver une telle affirmation, il faudrait des photos originales datées ainsi que des preuves indépendantes et fiables.

Vinícius JúniorFootball brésilienTatouageAnalyse photoRéseaux sociaux
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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