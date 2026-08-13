Son ex-compagnon lui a fait tatouer son nom 250 fois sur le corps

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Son ex-compagnon lui a fait tatouer son nom 250 fois sur le corps

Aux Pays-Bas l’histoire vécue par une femme prénommée Yoke suscite une grande attention sur les réseaux sociaux. Selon elle, pendant leur relation, son ex-compagnon lui a fait tatouer plus de 250 fois son nom, ses initiales ainsi que des inscriptions évoquant la « possession », en raison de son contrôle et de sa jalousie. Men Today a rapporté ces faits.

Selon Yoke, son ex-compagnon faisait également tatouer son nom sur les endroits où il soupçonnait qu’un autre homme l’avait touchée. Au final, près de 90 % du corps de la femme était couvert de tatouages. Certains avaient même été réalisés sur son visage.

Selon les informations disponibles, l’homme avait acheté en ligne un appareil de tatouage bon marché et en avait réalisé la plupart lui-même. Après avoir mis fin à leur relation, Yoke a signalé les violences qu’elle avait subies aux autorités. Toutefois, il a été difficile de porter des accusations, car son ex-compagnon affirmait que les tatouages avaient été réalisés avec son consentement.

Yoke fait actuellement retirer progressivement les tatouages présents sur son corps. Elle est aidée par la fondation néerlandaise « Spijt van Tattoo ». Selon l’organisation, retirer de tels tatouages n’est pas une simple procédure esthétique, mais une étape du processus de reconstruction après une relation violente.

Selon Andy Hanning, représentant de l’organisation, la plupart des tatouages ont été retirés du corps de la femme au cours de l’année écoulée, pour un coût d’environ 30 000 euros, soit plus de 2,7 millions de roubles. Cependant, il reste encore beaucoup à faire et les dépenses devraient être du même ordre.

En parlant ouvertement de son histoire, Yoke souhaite également donner de l’espoir à d’autres femmes victimes de relations violentes. Le processus de retrait de ses tatouages se poursuit encore aujourd’hui.

Les étapes de l’effacement au laser des tatouages présents sur le visage de la femme.
Pays-BasMen TodayAndy KhanSpijt van Tattoo
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Charos
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