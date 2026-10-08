À Moscou, en Russie, une fillette de deux ans a avalé plus de 250 billes magnétiques en une seule fois. Les médecins de l'hôpital pour enfants Morozov les ont retirées avec succès. C'est ce qu'a rapporté « Fontanka ».

Il est noté que les parents ont emmené leur fille à l'hôpital en raison d'une forte toux. L'examen, y compris une radiographie, a révélé la présence de nombreux corps étrangers dans son estomac. Il s'est avéré que l'enfant avait avalé des billes magnétiques.

Les médecins ont souligné que de tels aimants présentent un risque grave pour l'organisme de l'enfant. Ils peuvent passer de l'estomac à l'intestin et s'attirer mutuellement à travers les parois intestinales. Cela augmente la probabilité de lésions, de perforations et d'inflammations graves. C'est pourquoi les médecins ont immédiatement procédé à l'intervention.

Initialement, les chirurgiens ont examiné les intestins de la fillette à l'aide d'une caméra insérée par de petites incisions. Après s'être assurés que les intestins n'étaient pas endommagés, les médecins ont retiré toutes les billes de l'estomac par l'œsophage à l'aide d'instruments endoscopiques spéciaux.

L'opération a été un succès. Il a été rapporté que l'état de la fillette est désormais bon et qu'elle devrait sortir de l'hôpital prochainement.