Le pape Léon XIV hospitalisé pour une opération

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Le pape Léon XIV hospitalisé pour une opération

Le chef de l'Église catholique romaine Le pape Léon XIV sera admis le 13 octobre à la clinique Agostino Gemelli de Rome pour une intervention chirurgicale programmée visant à retirer un nodule pulmonaire. Selon le service de presse du Saint-Siège, le pontife commencera son traitement sous surveillance médicale dans les prochains jours.

Élu en mai 2025, le pontife de 71 ans a informé ouvertement les fidèles de son état de santé lors de son angélus dominical, assurant que la situation est sous contrôle total.

Diagnostic précoce et une semaine de convalescence

Les représentants du Vatican et le pape lui-même ont révélé les détails de la procédure médicale à venir :

  • Un petit nodule isolé : Le pape Léon XIV a souligné que le petit nodule dans le tissu pulmonaire a été détecté à un stade précoce, qu'il est bien délimité et qu'il ne s'est pas propagé ;

  • Durée de réhabilitation : Après l'opération, une période de convalescence en milieu hospitalier d'environ une semaine est prévue ;

  • Programme inchangé : Malgré l'hospitalisation prévue le 13 octobre, toutes les rencontres et audiences du pontife prévues pour lundi se sont déroulées selon le calendrier établi ;

  • L'hôpital traditionnel des papes : La clinique « Gemelli » est le centre médical de référence pour les dirigeants du Vatican ; Jean-Paul II et le pape François y ont également été soignés.

Parallèles historiques : Opération secrète et démission de Benoît XVI

Dans le contexte de la maladie de Léon XIV, les médecins italiens ont rappelé des épisodes marquants liés à la santé de ses prédécesseurs. Notamment, le chirurgien Luigi Chiariello, qui a opéré Benoît XVI, Adnkronos a révélé une information importante dans une interview accordée à l'agence :

  • L'opération mystérieuse de 2012 : L'implantation d'un stimulateur cardiaque chez le pontife allemand en 2012 a été gardée strictement secrète et réalisée dans une clinique privée, car Benoît XVI ne souhaitait pas se rendre au « Gemelli » ;

  • Six mois avant la démission : Cette intervention chirurgicale clandestine a eu lieu exactement six mois avant que Benoît XVI ne renonce au trône pontifical, une première dans l'histoire de l'Église catholique depuis plusieurs siècles ;

  • Le facteur santé : À l'époque, l'affaiblissement de sa condition physique avait été cité comme la raison officielle de la démission volontaire du pape allemand.

Contrairement à Benoît XVI, Léon XIV a choisi de ne pas cacher son diagnostic au public, et les médecins qualifient l'opération à venir d'intervention planifiée et localisée.

Pape Léon XIVVaticanClinique Agostino GemelliBenoît XVISanté
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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