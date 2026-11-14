Le corps d'une femme ouzbèke retrouvé dans une valise à Saint-Pétersbourg : son fils suspecté de meurtre
À Saint-Pétersbourg, en Russie, le corps d'une femme originaire d'Ouzbékistan a été retrouvé dans une valise. Son fils de 15 ans a été arrêté, soupçonné de l'avoir tuée. C'est ce qu'ont rapporté les médias russes.
Il a été révélé que la femme de 38 ans travaillait comme femme de ménage à Saint-Pétersbourg. Elle avait disparu après s'être rendue au travail le 1er novembre. Depuis, ses proches n'avaient plus de nouvelles. Sa sœur a contacté la police le 11 novembre.
Selon RIA Novosti, le téléphone de la femme n'était pas éteint, mais elle ne répondait pas aux appels. Néanmoins, des SMS continuaient d'être envoyés depuis son numéro. Dans les échanges, la femme ne précisait ni où elle se trouvait ni avec qui elle était.
La femme vivait avec son fils dans un appartement loué. L'adolescent a apporté à l'école une lettre écrite au nom de sa mère, indiquant qu'elle ne pouvait pas assister aux cours pour cause de maladie.
Selon les forces de l'ordre, une dispute a éclaté entre la mère et le fils le 2 novembre. Selon l'enquête, l'adolescent aurait étranglé sa mère lors de cette altercation, puis aurait dissimulé son corps dans une valise.
Le corps de la femme a été découvert dans une valise située sur un sentier écologique près du ruisseau Yukkoskiy, dans le quartier de Pargolovo à Saint-Pétersbourg. Une enquête a été ouverte et le fils de la victime a été arrêté pour meurtre.
Selon le journal « Fontanka », le conflit entre la mère et le fils portait également sur l'utilisation d'une cigarette électronique. Cependant, ce détail n'a pas été mentionné dans la déclaration officielle des autorités chargées de l'enquête.
L'enquête est en cours et tous les détails de l'incident sont en train d'être clarifiés.
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