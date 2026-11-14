Le corps d'une femme ouzbèke retrouvé dans une valise à Saint-Pétersbourg : son fils suspecté de meurtre

À Saint-Pétersbourg, en Russie, le corps d'une femme originaire d'Ouzbékistan a été retrouvé dans une valise. Son fils de 15 ans a été arrêté, soupçonné de l'avoir tuée. C'est ce qu'ont rapporté les médias russes.

Il a été révélé que la femme de 38 ans travaillait comme femme de ménage à Saint-Pétersbourg. Elle avait disparu après s'être rendue au travail le 1er novembre. Depuis, ses proches n'avaient plus de nouvelles. Sa sœur a contacté la police le 11 novembre.

Selon RIA Novosti, le téléphone de la femme n'était pas éteint, mais elle ne répondait pas aux appels. Néanmoins, des SMS continuaient d'être envoyés depuis son numéro. Dans les échanges, la femme ne précisait ni où elle se trouvait ni avec qui elle était.