Des scientifiques détectent un signal radio mystérieux provenant d'une étoile située à 11,5 années-lumière de la Terre

Des astronomes ont enregistré un signal radio inhabituel provenant de GJ 725A, une naine rouge située à environ 11,5 années-lumière de la Terre. L'origine de ce rayonnement, observé à une fréquence d'environ 45 mégahertz, reste inconnue. Les scientifiques supposent qu'il pourrait être lié à l'activité magnétique de l'étoile ou à ses planètes environnantes.

L'étude a été réalisée par une équipe internationale d'astronomes sur la base d'observations effectuées avec le radiotélescope LOFAR. Le signal a été détecté dans la plage de 42 à 50 mégahertz et a persisté pendant une heure d'observation. Cependant, il n'a pas été détecté lors des observations ultérieures.

Les scientifiques ont également découvert que le signal radio possède une forte polarisation circulaire. Son taux de polarisation a atteint 74 %. L'analyse astrométrique a montré que la source du rayonnement est l'étoile GJ 725A, et non son étoile compagne.

Les chercheurs avancent trois hypothèses pour expliquer l'origine du signal.

Selon la première hypothèse, le signal radio pourrait être lié à des aurores polaires sur une grande planète gazeuse non encore identifiée, orbitant à une longue distance autour de l'étoile. Le champ magnétique d'une telle planète devrait être puissant. Les scientifiques comparent ce processus à l'interaction magnétique entre Jupiter et sa lune Io, caractérisée par une forte activité volcanique.

La deuxième possibilité suggère que le signal est le résultat de l'activité magnétique propre à l'étoile. Cependant, GJ 725A est considérée comme une étoile relativement calme qui tourne sur son axe environ une fois tous les 103 jours. Par conséquent, cette hypothèse nécessite également des recherches supplémentaires.

Selon la troisième hypothèse, le signal radio pourrait provenir d'une interaction magnétique entre l'étoile et une planète rocheuse déjà connue, nommée GJ 725Ab. Cette planète orbite autour de l'étoile en environ 11,2 jours. Sa masse est 2,8 fois supérieure à celle de la Terre. Cependant, il n'est pas encore certain que les propriétés magnétiques d'une telle planète soient suffisantes pour générer le puissant signal radio observé.

Les scientifiques prévoient d'observer régulièrement le système GJ 725A en radiofréquences, ainsi que de mener des recherches supplémentaires dans les domaines des rayons X et des ultraviolets afin de déterminer la source réelle du signal.

Les résultats de l'étude ont été publiés sur la plateforme arXiv le 5 novembre 2026. L'article Astronomy & Astrophysics a été accepté pour publication dans la revue.