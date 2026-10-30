Une gigantesque éruption solaire de 500 000 km a eu lieu — À quoi doivent s'attendre les Terriens ?

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Une gigantesque éruption solaire de 500 000 km a eu lieu — À quoi doivent s'attendre les Terriens ?

Un phénomène record d'ampleur cosmique a été enregistré sur le Soleil. À la surface de l'étoile, une structure d'une longueur de 500 000 kilomètres a été éjectée sous forme d'une immense protubérance. Un nuage de plasma brûlant, plusieurs fois plus grand que le diamètre de la Terre, s'est détaché de la couronne solaire et a commencé à se déplacer dans l'espace.

Les scientifiques ont pu observer ce processus astronomique rare et impressionnant grâce à des télescopes orbitaux spécialisés. Le Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie (IKI RAN) a fourni des données officielles sur les résultats de l'observation et les conséquences potentielles.

Ampleur de l'explosion et direction de la trajectoire

Selon les premiers calculs, la dynamique de développement du phénomène est la suivante :

  • Taille record : Le panache de plasma éjecté du Soleil a atteint une distance de 500 000 kilomètres, devenant l'une des plus grandes protubérances de ces derniers temps ;

  • Facteur atténuant le risque d'impact : L'explosion s'est produite sur le bord (le flanc) du disque solaire visible. Ce facteur réduit considérablement la probabilité d'un impact frontal massif et direct du nuage de plasma sur la Terre ;

  • Collision rasante : Bien que la majeure partie de la matière soit dirigée sur le côté, les astrophysiciens n'excluent pas la possibilité que le bord du plasma frôle la magnétosphère terrestre.

À quoi s'attendre : perturbations des communications et tempête magnétique

Si la périphérie du nuage de plasma touche le champ magnétique de notre planète, une série d'événements géomagnétiques pourrait être observée :

  • Tempête magnétique de niveau modéré : En raison de la perturbation de la magnétosphère, des tempêtes magnétiques d'intensité modérée pourraient survenir dans l'atmosphère ;

  • Impacts technologiques : Ces ondes géomagnétiques pourraient provoquer des interruptions temporaires des systèmes de navigation de haute précision (GPS) et réduire la qualité des radiocommunications aux hautes latitudes ;

  • Un miracle dans le ciel — les aurores boréales : L'aspect positif est que la collision avec les couches supérieures de l'atmosphère créera des aurores boréales (Aurora Borealis) d'une luminosité spectaculaire. Les astronomes soulignent qu'il sera possible d'observer ce magnifique spectacle même dans des régions relativement méridionales où de tels phénomènes ne sont généralement pas visibles.

Les astrophysiciens continuent de surveiller en permanence l'activité solaire et les changements de la météo spatiale.

Protubérance solaireTempête magnétiqueIKI RANAurore boréaleSoleil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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