Le satellite Vantor photographie Saturne depuis l'espace

·1·Monde
Le satellite Vantor photographie Saturne depuis l'espace

Le satellite de la société Vantor, situé en orbite terrestre, a photographié la planète Saturne à près de 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. C'est ce qu'a rapporté la publication « Naked Science ».

Il est noté que Vantor, anciennement connue sous le nom de Maxar Intelligence, développe des technologies pour photographier des objets spatiaux depuis l'orbite terrestre. La société a déjà réussi à capturer des images d'autres satellites et engins spatiaux depuis l'orbite.

Notamment, en décembre 2025, le satellite WorldView-3 a photographié un appareil Starlink défectueux à une altitude de 240 kilomètres de la Terre. En avril 2026, le satellite WorldView Legion 4 a capturé des images du télescope spatial « Hubble » à une distance d'environ 61,8 kilomètres.

Selon les données de l'entreprise, sept de ses satellites ont la capacité de surveiller et de photographier des objets en orbite terrestre. La résolution maximale des images peut atteindre jusqu'à 2,5 centimètres par pixel.

La photographie de Saturne constitue un nouveau résultat démontrant les capacités de l'entreprise à observer des objets spatiaux.

VantorMaxar IntelligenceSaturneWorldView-3Espace
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Observation spatiale universelle : un satellite américain photographie une fusée chinoiseObservation spatiale universelle : un satellite américain photographie une fusée chinoise6 juin 19:27Une immense anomalie atmosphérique décagonale découverte sur SaturneUne immense anomalie atmosphérique décagonale découverte sur Saturne3 septembre 17:58Rostec présente sa nouvelle gamme de drones SaturnRostec présente sa nouvelle gamme de drones Saturn10 juillet 03:52Après Mars, destination Titan : l'humanité prévoit de conquérir la lune de SaturneAprès Mars, destination Titan : l'humanité prévoit de conquérir la lune de Saturne1 juillet 02:21Des scientifiques de la NASA proposent de transformer Titan en une immense base de carburant spatialeDes scientifiques de la NASA proposent de transformer Titan en une immense base de carburant spatiale22 juin 05:57Le combattant de Pop-MMA Saturn condamné à une amendeLe combattant de Pop-MMA Saturn condamné à une amende3 juin 14:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille