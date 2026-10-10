Le satellite Vantor photographie Saturne depuis l'espace

Le satellite de la société Vantor, situé en orbite terrestre, a photographié la planète Saturne à près de 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. C'est ce qu'a rapporté la publication « Naked Science ».

Il est noté que Vantor, anciennement connue sous le nom de Maxar Intelligence, développe des technologies pour photographier des objets spatiaux depuis l'orbite terrestre. La société a déjà réussi à capturer des images d'autres satellites et engins spatiaux depuis l'orbite.

Notamment, en décembre 2025, le satellite WorldView-3 a photographié un appareil Starlink défectueux à une altitude de 240 kilomètres de la Terre. En avril 2026, le satellite WorldView Legion 4 a capturé des images du télescope spatial « Hubble » à une distance d'environ 61,8 kilomètres.

Selon les données de l'entreprise, sept de ses satellites ont la capacité de surveiller et de photographier des objets en orbite terrestre. La résolution maximale des images peut atteindre jusqu'à 2,5 centimètres par pixel.

La photographie de Saturne constitue un nouveau résultat démontrant les capacités de l'entreprise à observer des objets spatiaux.