Rostec présente sa nouvelle gamme de drones Saturn

·36·Technologie
Rostec présente sa nouvelle gamme de drones Saturn

Le groupe Radioelectronic Technologies (KRET), filiale de la société d'État russe Rostec, a dévoilé pour la première fois au grand public sa gamme de drones Saturn. Présentés lors du salon international « Drone Expo-2026 » à Kazan, ces appareils ont attiré l'attention des experts du secteur grâce à leurs solutions technologiques modernes et leurs capacités étendues. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle gamme comprend le modèle polyvalent « Saturn-30 » ainsi que le drone compact « Saturn-10 », équipé d'un système opto-électronique. La particularité de ces appareils réside dans leurs systèmes de navigation et de contrôle autonomes basés sur la vision artificielle et l'AI. Cela permet aux drones d'accomplir des missions sans intervention humaine, même dans des conditions complexes.

Capacités techniques et fonctionnalités

Le modèle « Saturn-30 » se distingue par sa capacité de charge utile et sa vitesse. Avec un poids total de 30 kg, cet appareil peut rester en vol pendant une heure et atteindre une vitesse de 180 km/h. Le drone peut monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude et transporter des charges allant jusqu'à 7 kg. Ces caractéristiques en font un outil pratique pour la logistique et les services de livraison rapide.

Le « Saturn-10 », un modèle plus petit, est principalement destiné à la surveillance et aux travaux de recherche. Pesant 10 kg, il offre une autonomie de vol de 30 minutes. Les deux drones sont équipés de moteurs électriques, garantissant un fonctionnement écologique et silencieux. Selon Rostec, ces appareils sont assemblés entièrement avec des composants locaux.

Ces drones devraient être largement utilisés à des fins civiles. Il est notamment prévu de les employer dans les domaines suivants :

  • Surveillance et contrôle à distance des territoires ;
  • Livraison de marchandises vers des zones difficiles d'accès ;
  • Opérations de recherche et de sauvetage en cas d'urgence ;
  • Analyse de l'état des infrastructures à l'aide de l'AI.
Les développeurs soulignent que le processus de réalisation du projet a été bouclé en un temps record. Le parcours, de la phase de conception aux essais en vol, a été accompli en seulement six mois. Actuellement, tous les drones de la gamme « Saturn » subissent des tests de vol finaux et devraient bientôt entrer en production de série.

Pour des pays disposant de vastes territoires et de systèmes logistiques en développement, cette technologie de drones autonomes pourrait jouer un rôle crucial à l'avenir dans l'agriculture et la livraison. Les appareils pilotés par l'AI deviennent un moteur essentiel pour économiser les ressources humaines et accroître la sécurité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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