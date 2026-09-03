Une immense anomalie atmosphérique décagonale découverte sur Saturne

Des astronomes ont identifié une immense structure nuageuse décagonale dans l'hémisphère sud de Saturne. Selon ixbt.com, ce décagone inhabituel est devenu le deuxième plus grand polygone atmosphérique connu, après l'hexagone célèbre situé dans la partie nord de la planète. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

Cette découverte majeure a été rendue possible grâce aux images capturées par le télescope spatial Hubble en 2023. Entre 2012 et 2023, en raison de la position de Saturne par rapport à la Terre, la partie sud de la planète était pratiquement inaccessible à l'observation, ce qui explique pourquoi les recherches précédentes n'avaient pas abouti.

Échelle et caractéristiques de l'immense structure

La formation nuageuse décagonale attire l'attention par ses dimensions colossales. Selon les estimations, le périmètre du décagone nuageux est d'environ 167 820 kilomètres, et la longueur de chaque côté est évaluée à environ 16 782 kilomètres.

À titre de comparaison, l'hexagone célèbre au pôle nord de Saturne mesure environ 32 000 kilomètres de large. Selon les calculs préliminaires des scientifiques, le nouveau polygone met environ 800 jours pour effectuer une rotation complète.

Le rôle des courants atmosphériques

Les experts estiment que ce décagone est le résultat de l'interaction de puissants courants atmosphériques. La modélisation informatique a montré qu'une onde courbe maintenue par un courant-jet a la capacité de former des structures polygonales stables.

Grâce au même mécanisme, les scientifiques avaient déjà expliqué l'origine de l'hexagone nord. Cependant, les deux formations présentent des différences distinctes.

Alors que l'hexagone nord conserve sa forme presque inchangée depuis des décennies, certaines parties du décagone sud modifient considérablement leur luminosité. Cela indique que la nouvelle structure est peut-être encore en phase de formation ou qu'elle est instable.

Actuellement, les chercheurs prévoient d'observer le décagone pendant plusieurs années. Ils doivent déterminer si cette structure restera stable comme l'hexagone nord ou si elle se dissipera avec le changement d'éclairage saisonnier de Saturne. L'ensoleillement maximal de cette région est attendu pour 2032.