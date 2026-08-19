La Chine construit une grande île artificielle dans une zone disputée

·7·Monde
La Chine construit une grande île artificielle dans une zone disputée

La Chine a achevé la première phase de construction d’une île artificielle sur le récif Antelope, situé dans l’archipel des Paracels. Selon les analystes, cet ouvrage pourrait devenir à l’avenir l’une des plus grandes bases militaires du pays dans la région. À ce sujet, Reuters a rapporté.

D’après les images satellites examinées par le média, après près de six mois de travaux, les navires et les dragues qui opéraient dans la zone — des équipements spécialisés destinés à extraire et à nettoyer la boue, le sable, le gravier et la terre des fonds marins — ont quitté le site.

Les images prises le 19 juillet par la société Vantor montrent toutefois que des travaux ont commencé dans la partie sud-est de l’île pour construire une hélisurface et d’autres installations.

Le ministère chinois de la Défense n’a pour l’heure fourni aucun commentaire officiel sur ces travaux. Selon des informations diffusées par les médias d’État chinois, le site doit servir à l’observation et à la prévision météorologiques, à la recherche scientifique ainsi qu’à d’autres besoins civils.

Cependant, des experts internationaux estiment que cette zone pourrait renforcer davantage la position militaire de la Chine en mer de Chine méridionale.

Une piste d’atterrissage pourrait être construite sur l’île

La nouvelle île artificielle mesure environ 6 kilomètresde long. Sur sa partie côtière rectiligne, longue de plus de 3 kilomètres, une piste d’atterrissage pour avions pourrait être aménagée.

En outre, un port en eaux profondes de 680 mètres de long a été construit dans la zone. Il pourrait permettre à de grands navires d’accéder à l’île.

Les spécialistes soulignent la grande importance stratégique du récif Antelope. En cas de conflit lié à Taïwan notamment, cette zone pourrait devenir un point stratégique majeur pour la Chine.

Selon l’expert Ben Lewis, le récif Antelope est plus vaste que l’île Woody voisine et bénéficie d’une position plus favorable sur le plan défensif.

Le Vietnam s’oppose fermement aux travaux

Le chercheur chinois Ding Duo a toutefois affirmé que les travaux sur le récif Antelope étaient menés à des fins pacifiques et civiles.

Dans le même temps, le Vietnam revendique sa souveraineté sur les îles Paracels et s’oppose fermement aux travaux entrepris par la Chine dans cette zone.

Les experts estiment quant à eux que la nouvelle île pourrait permettre à la Chine non seulement d’étendre ses infrastructures militaires, mais aussi de contrôler les activités dans la zone.

L’île pourrait notamment donner à la Chine un avantage considérable pour surveiller les mouvements des sous-marins et l’activité militaire environnante.

australien Selon le professeur australien Carl Thayer, ces installations faciliteraient, en temps de paix, la surveillance des activités des États-Unis et de leurs alliés. En cas d’affrontement armé, cette nouvelle infrastructure pourrait en revanche créer des difficultés stratégiques supplémentaires dans la région.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

À Singapour, un homme agresse un septuagénaire qui caressait la tête de sa filleÀ Singapour, un homme agresse un septuagénaire qui caressait la tête de sa filleHier, 19:24Le Rubik’s Cube résolu les yeux bandés en 11,56 secondesLe Rubik’s Cube résolu les yeux bandés en 11,56 secondesHier, 18:41Garnacho aurait expulsé sa femme et son fils de 3 ans, au cœur d’un grand scandaleGarnacho aurait expulsé sa femme et son fils de 3 ans, au cœur d’un grand scandaleHier, 15:45Le magazine Vogue élit le chien le plus stylé de 2026Le magazine Vogue élit le chien le plus stylé de 2026Hier, 15:35Un concours de capture de cochons dans la boue organisé en ChineUn concours de capture de cochons dans la boue organisé en ChineHier, 15:13Roberto Carlos s’est-il converti à l’islam ? Une nouvelle inattendue circule sur la légende du footballRoberto Carlos s’est-il converti à l’islam ? Une nouvelle inattendue circule sur la légende du footballHier, 15:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes