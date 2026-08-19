La Chine construit une grande île artificielle dans une zone disputée

La Chine a achevé la première phase de construction d’une île artificielle sur le récif Antelope, situé dans l’archipel des Paracels. Selon les analystes, cet ouvrage pourrait devenir à l’avenir l’une des plus grandes bases militaires du pays dans la région. À ce sujet, Reuters a rapporté.

D’après les images satellites examinées par le média, après près de six mois de travaux, les navires et les dragues qui opéraient dans la zone — des équipements spécialisés destinés à extraire et à nettoyer la boue, le sable, le gravier et la terre des fonds marins — ont quitté le site.

Les images prises le 19 juillet par la société Vantor montrent toutefois que des travaux ont commencé dans la partie sud-est de l’île pour construire une hélisurface et d’autres installations.

Le ministère chinois de la Défense n’a pour l’heure fourni aucun commentaire officiel sur ces travaux. Selon des informations diffusées par les médias d’État chinois, le site doit servir à l’observation et à la prévision météorologiques, à la recherche scientifique ainsi qu’à d’autres besoins civils.

Cependant, des experts internationaux estiment que cette zone pourrait renforcer davantage la position militaire de la Chine en mer de Chine méridionale.

Une piste d’atterrissage pourrait être construite sur l’île

La nouvelle île artificielle mesure environ 6 kilomètresde long. Sur sa partie côtière rectiligne, longue de plus de 3 kilomètres, une piste d’atterrissage pour avions pourrait être aménagée.

En outre, un port en eaux profondes de 680 mètres de long a été construit dans la zone. Il pourrait permettre à de grands navires d’accéder à l’île.

Les spécialistes soulignent la grande importance stratégique du récif Antelope. En cas de conflit lié à Taïwan notamment, cette zone pourrait devenir un point stratégique majeur pour la Chine.

Selon l’expert Ben Lewis, le récif Antelope est plus vaste que l’île Woody voisine et bénéficie d’une position plus favorable sur le plan défensif.

Le Vietnam s’oppose fermement aux travaux

Le chercheur chinois Ding Duo a toutefois affirmé que les travaux sur le récif Antelope étaient menés à des fins pacifiques et civiles.

Dans le même temps, le Vietnam revendique sa souveraineté sur les îles Paracels et s’oppose fermement aux travaux entrepris par la Chine dans cette zone.

Les experts estiment quant à eux que la nouvelle île pourrait permettre à la Chine non seulement d’étendre ses infrastructures militaires, mais aussi de contrôler les activités dans la zone.

L’île pourrait notamment donner à la Chine un avantage considérable pour surveiller les mouvements des sous-marins et l’activité militaire environnante.

australien Selon le professeur australien Carl Thayer, ces installations faciliteraient, en temps de paix, la surveillance des activités des États-Unis et de leurs alliés. En cas d’affrontement armé, cette nouvelle infrastructure pourrait en revanche créer des difficultés stratégiques supplémentaires dans la région.