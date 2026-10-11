Un homme survit miraculeusement à une puissante explosion sur une aire de jeux à Kiev

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Un homme survit miraculeusement à une puissante explosion sur une aire de jeux à Kiev

Dans la région de Kiev, des caméras de surveillance ont capturé une scène terrifiante montrant que la frontière entre la vie et la mort ne tient parfois qu'à quelques pas et quelques secondes. Une explosion massive accompagnée d'un incendie s'est produite sur une aire de jeux et une zone de loisirs située dans la cour d'immeubles résidentiels, à la suite d'une attaque aérienne ou de la chute de débris de missiles/drones.

Un résident local qui passait par là quelques secondes avant l'incident a survécu par un miracle incroyable.

Un drame en quelques secondes : les images de la caméra de surveillance

Les images vidéo publiées montrent le déroulement des événements seconde par seconde :

  • 17:22:09 — Une marche ordinaire : L'homme marche tranquillement sur le sentier près de l'aire de jeux et des abris de loisirs ;

  • 17:22:16 — Quitter la zone : Le citoyen se déplace le long du trottoir et fait un pas vers le bord de l'aire de jeux ;

  • 17:22:20 — Impact inévitable et précipitation : Ayant remarqué un bruit violent venant du ciel, l'homme accélère le pas pour tenter de s'échapper. À cet instant précis, une énorme boule de feu s'écrase sur l'aire de jeux qu'il vient de traverser, provoquant une explosion terrifiante ;

  • 17:22:21 — Onde de choc enflammée : L'onde de choc puissante de l'explosion, les flammes et les débris enveloppent toute la zone. Bien que l'homme se trouve à quelques mètres seulement de l'épicentre, le fait d'avoir avancé de quelques pas l'a sauvé d'un impact direct ;

  • 17:22:24 — Fumée noire et destruction : Après l'impact, l'aire de jeux est en proie aux flammes, et les abris ainsi que les structures environnantes sont totalement détruits.

Un salut miraculeux et la sécurité des civils

Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats :

  • La valeur de quelques secondes : Si le citoyen s'était arrêté quelques secondes sur le chemin ou avait ralenti le pas, il aurait inévitablement été au centre direct de l'explosion ;

  • L'importance des mesures de sécurité : Cette situation montre que le risque d'attaques aériennes est élevé même dans les zones résidentielles. Les experts soulignent qu'il est crucial de ne pas rester dans des espaces ouverts pendant les alertes aériennes et de se diriger immédiatement vers des abris pour sauver des vies.

Région de KievAire de jeuxAttaque aérienneSurvie miraculeuseUkraine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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