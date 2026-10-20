Refroidissement entre la Maison-Blanche et Kiev : Renseignements et la position inattendue de Trump

Une période de refroidissement, inédite depuis longtemps, a commencé dans les relations entre les États-Unis et l'Ukraine. Le président américain Donald Trump le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué ouvertement une fois de plus, l'accusant de ne pas vouloir faire de compromis pour mettre fin à la guerre.

Parallèlement, le chef de la Maison-Blanche a bouleversé l'agenda international en révélant qu'il pourrait approuver une proposition de rencontre trilatérale avec le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping.

« Zelensky ne sait pas ce qu'il dit » : Le choc entre Washington et Kiev

Trump a vivement contesté la déclaration de Zelensky selon laquelle « si Washington soutient Moscou, il sera du mauvais côté de l'histoire » :

Sur les opportunités manquées : « Zelensky est quelqu'un qui aurait dû régler la guerre depuis longtemps. S'il m'avait écouté, il aurait obtenu un meilleur accord il y a bien longtemps », a déclaré Trump.

Appel à remplacer le négociateur : Évoquant une vive dispute dans le Bureau ovale en février 2025, le dirigeant américain a souligné qu'il était temps que d'autres personnes s'assoient à la table des négociations au nom de Kiev : « Peut-être est-il temps pour Zelensky de trouver quelqu'un d'autre pour mener les négociations. »

« Nous donnons beaucoup, ils ne donnent rien » : Trump a également abordé la question des renseignements et de l'aide fournis à l'Ukraine, affirmant que le volume de l'aide de Washington et la réaction de Kiev sont disproportionnés.

Énergie, satellites et facteurs de pression

Plusieurs raisons stratégiques importantes expliquent le refroidissement des relations entre la Maison-Blanche et Kiev :

Accord sur le diesel et sanctions : Après l'entretien téléphonique de Trump avec Poutine, un accord permettant à la Russie de fournir du diesel au marché mondial a été annoncé, et un paquet de sanctions strictes au nom du sénateur Lindsey Graham a été reporté indéfiniment ;

Interdiction de frapper les raffineries : Washington a exhorté l'Ukraine à cesser de cibler les raffineries de pétrole en Russie, tandis que Kiev affirme que la trêve énergétique a été rompue par la Russie elle-même ;

Starlink et interruptions de renseignements : Les responsables ukrainiens soulignent que les retards dans la transmission des informations sur les attaques de missiles par les États-Unis et le ralentissement des terminaux Starlink de SpaceX sur les drones entravent les opérations militaires.

Trump, Poutine et Xi Jinping : Un sommet trilatéral à Shenzhen ?

Selon des sources du Wall Street Journal, Vladimir Poutine a pris l'initiative d'organiser une rencontre séparée entre les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen les 18 et 19 novembre :