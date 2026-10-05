Réaction en une seconde : en Égypte, un passant rattrape un enfant tombant d'une fenêtre (vidéo)

Un incident survenu dans une ville égyptienne et entièrement filmé par des caméras de surveillance a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux du monde entier. Dans une rue étroite et animée, un petit garçon est tombé d'une fenêtre située à un étage élevé. Grâce à sa vivacité d'esprit et à sa réaction rapide, un passant a réussi à rattraper l'enfant en plein vol, le sauvant ainsi d'une mort certaine.

La vidéo de cet acte de bravoure, qui s'est joué en une fraction de seconde, a été visionnée par des millions de personnes, faisant du citoyen égyptien un véritable héros national.

Comment tout cela s'est-il passé ? La chronologie filmée

Sur les images enregistrées par la caméra de surveillance, on peut voir que le déroulement des faits s'est joué en quelques secondes :

Détection du danger : L'un des passants marchant dans la rue (un homme en bleu) remarque qu'un jeune enfant est suspendu à la fenêtre d'un étage supérieur et qu'il est sur le point de tomber ;

Une course contre la montre et une prise de risque : Au moment où les mains de l'enfant glissent et qu'il commence sa chute, l'homme se précipite sans hésiter vers le point d'impact ;

Le salut dans les airs : Alors qu'il ne restait qu'un mètre avant que l'enfant ne heurte le bitume, l'homme tend les bras et rattrape l'enfant avec agilité avant qu'il ne touche le sol ;

Sécurité et stupéfaction : Malgré la force de l'impact, le sauveteur garde son équilibre, soulève l'enfant et vérifie qu'il est sain et sauf. Les témoins oculaires, sous le choc de la situation terrifiante et de son dénouement heureux, restent pétrifiés.

Responsabilité et avertissement sérieux aux parents

Selon les premières informations, l'enfant s'était approché de la fenêtre ouverte après avoir été laissé sans surveillance, perdant accidentellement l'équilibre. Grâce à la rapidité de l'homme, le bébé a survécu sans blessures graves.

À la suite de cet événement, les experts et les services d'urgence rappellent aux parents, en particulier dans les immeubles de grande hauteur, d'installer des grilles de protection et des verrous de sécurité aux fenêtres, et de ne jamais laisser les jeunes enfants seuls, même un instant. Car, dans de tels cas, un sauvetage miraculeux ne se produit pas toujours.