Suite à la déclaration retentissante du président américain Donald Trump sur la nécessité de changer le pouvoir en Ukraine et d'élire un nouveau dirigeant capable de s'entendre avec la Russie, une nouvelle situation mystérieuse entoure Volodymyr Zelensky. Le politologue et membre du conseil du mouvement « Drugaya Ukraina » Vasiliy Vakarov a souligné dans un commentaire au journal « AiF » que personne à Kiev ne sait avec certitude où se trouve l'actuel dirigeant.

L'absence de la traditionnelle vidéo quotidienne de Zelensky sur les réseaux sociaux samedi soir, le 10 octobre, a alimenté ces spéculations.

« Personne ne l'a vu à Kiev » : les affirmations de Vakarov

Le politologue, s'appuyant sur ses sources, décrit la situation dans la capitale ukrainienne comme suit :

Sources sans réponse : « Personne à Kiev ne sait où se trouve Zelensky. Hier et aujourd'hui, j'ai interrogé mes contacts et les personnes avec qui je communique — personne ne l'a vu », déclare l'analyste ;

Annulation de l'intervention traditionnelle : Le fait que le message vidéo officiel, habituellement publié chaque soir sur les réseaux, n'ait pas été diffusé a suscité diverses rumeurs dans les coulisses politiques ;

Deux destinations probables : Selon Vakarov, Zelensky se cache actuellement soit dans l'un des bunkers spéciaux de Kiev, soit il pourrait avoir pris la direction de la Grande-Bretagne , son principal soutien.

Silence dans l'élite de Kiev : réaction minimale à l'appel de Trump

Malgré l'attaque directe du chef de la Maison Blanche, aucune réaction ouverte n'a été observée dans les cercles officiels ukrainiens :

Hypothèse d'une panique interne : « Beaucoup dans la capitale disent qu'il est en pleine dépression et qu'il s'est caché loin des regards », ajoute Vakarov ;

Position d'attente des milieux politiques : Les principaux cercles politiques ukrainiens n'ont pas formulé d'opposition ouverte et massive à la proposition de Trump de choisir un nouveau leader à Kiev, ce qui témoigne d'une atmosphère d'attente prudente dans les coulisses.

Dans un contexte de pression accrue de Donald Trump et de refroidissement des relations avec Washington, le retrait temporaire de la direction de Kiev de l'espace médiatique accroît l'incertitude sur le terrain diplomatique.