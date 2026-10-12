Une étrange créature ressemblant à un ornithorynque vivait à l'époque des dinosaures

Les restes d'une créature ancienne découverts en Chine ont stupéfié les scientifiques. Apparu il y a environ 165 millions d'années, cet animal ressemble à un mélange entre une loutre et un ornithorynque. Il pouvait se déplacer sur terre tout en chassant dans l'eau.

Selon le rapport de Live Science, Megacauda sungei est le nom de cette créature qui vivait dans l'actuelle Mongolie-Intérieure, en Chine. Ses restes datent du Jurassique et les résultats de l'étude ont été publiés en octobre 2026.

Une apparence surprenante

Selon les estimations des scientifiques, la longueur de l'animal, queue comprise, était d'environ 50 centimètres, pour un poids de 1 à 2 kilogrammes. Sa queue large et plate l'aidait à nager, et ses pattes arrière étaient également adaptées au milieu aquatique.

Cependant, bien que son apparence rappelle l'ornithorynque actuel, son museau n'était pas identique. Ses dents acérées étaient adaptées à la capture de petites proies.

De quoi se nourrissait cette créature ancienne ?

Les chercheurs ont découvert des os de petits vertébrés dans la zone de l'estomac lors de l'étude des restes. Cela indique que Megacauda sungei se nourrissait de petits animaux. Il est probable qu'il chassait des poissons et des salamandres aquatiques.

Selon les scientifiques, il vivait près des plans d'eau et y entrait pour chercher de la nourriture. Il est fort probable qu'il se réfugiait dans des terriers sur la terre ferme.

La découverte la plus importante concerne la structure de sa gorge

L'aspect le plus fascinant des restes est la conservation exceptionnelle des structures osseuses de la gorge. Leur étude a permis aux scientifiques de déterminer que certaines caractéristiques du processus de déglutition propres aux mammifères étaient déjà formées à une époque très reculée.

Cette découverte enrichit nos connaissances sur l'évolution des mammifères et montre que les créatures vivant à l'époque des dinosaures avaient un mode de vie bien plus complexe que nous ne le pensions.