«Il ne bouge pas» : Un citoyen appelle la police pour un cerf blessé, la vérité amuse tout le monde

·355·Monde
«Il ne bouge pas» : Un citoyen appelle la police pour un cerf blessé, la vérité amuse tout le monde

Une histoire à la fois amusante et surprenante s'est déroulée dans la ville de Kladno, en République tchèque. Un habitant, très inquiet du sort d'un animal immobile couché à la lisière d'une forêt, a immédiatement appelé les forces de l'ordre. Cependant, la patrouille de police arrivée en urgence sur les lieux a fait une découverte inattendue : « l'animal blessé » était en réalité une simple décoration de jardin en bois. La direction de la police de Kladno a publié un communiqué officiel à ce sujet.

« Il ne bouge pas depuis une heure » : L'appel anxieux d'un citoyen

L'incident a démontré à quel point un habitant local pouvait être attentif aux animaux :

  • Un témoin bienveillant : L'homme qui a téléphoné au poste de police a déclaré qu'un animal de type cervidé (un chevreuil) se trouvait dans un état critique, probablement gravement blessé, à la lisière de la forêt, et qu'il avait besoin d'une aide vétérinaire et de secours immédiats ;

  • Une heure de patience et d'inquiétude : L'homme a exprimé sa sincérité dans son rapport, soulignant qu'il avait observé l'animal attentivement pendant près d'une heure et que le fait qu'il ne bouge pas du tout pendant ce laps de temps l'avait plongé dans une grande confusion ;

  • Mesures rapides : Les gardiens de la paix, sensibles aux appels concernant les animaux et la vie sauvage, ont immédiatement envoyé une équipe vers les coordonnées indiquées par le citoyen.

Conséquence : Le « faux cerf » à la lisière de la forêt et une découverte inattendue

Lorsque les agents de patrouille sont arrivés dans la zone indiquée, la situation s'est avérée être tout autre :

  • Le dénouement amusant de l'opération spéciale : Arrivés à la lisière de la forêt, les policiers ont immédiatement repéré « l'animal blessé » de loin ;

  • La vérité éclate : En s'approchant de l'animal pour l'examiner, il est apparu qu'il n'était pas seulement inanimé, mais qu'il n'avait aucun lien avec la nature vivante : il s'agissait d'une décoration de jardin en bois installée par les propriétaires des lieux ;

  • Gratitude et sourire : Bien que cet appel se soit révélé être une fausse alerte, les policiers ont salué la responsabilité du citoyen et son désir de sauver un animal innocent, le remerciant avec un sourire pour sa vigilance.

À votre avis, dans une telle situation, la prudence excessive et la bienveillance du citoyen sont-elles louables, ou s'agit-il d'une précipitation inutile qui mobilise la police ? Personnellement, qu'auriez-vous fait si vous aviez vu une forme immobile pendant une heure au loin ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Trump donne une réponse inattendue sur l'invitation de Poutine au sommet du G20 aux États-UnisTrump donne une réponse inattendue sur l'invitation de Poutine au sommet du G20 aux États-UnisAujourd'hui, 10:37La Pologne a-t-elle fermé son espace aérien à la frontière avec l'Ukraine et la Biélorussie ?La Pologne a-t-elle fermé son espace aérien à la frontière avec l'Ukraine et la Biélorussie ?Aujourd'hui, 10:25Lida Moniava n'est pas envoyée en détention provisoire : le recul inattendu de l'enquête — détails d'un procès retentissantLida Moniava n'est pas envoyée en détention provisoire : le recul inattendu de l'enquête — détails d'un procès retentissantAujourd'hui, 08:30«Les gens ne sont pas devenus plus riches, mais...» : Le vice-président de la Douma sur la hausse de la TVA«Les gens ne sont pas devenus plus riches, mais...» : Le vice-président de la Douma sur la hausse de la TVAAujourd'hui, 08:17Tragédie à Krasnoïarsk : un ours tue deux femmes parties cueillir des champignonsTragédie à Krasnoïarsk : un ours tue deux femmes parties cueillir des champignonsAujourd'hui, 08:04À Saint-Pétersbourg, un homme armé d'un pistolet prend un médecin en otage dans une polycliniqueÀ Saint-Pétersbourg, un homme armé d'un pistolet prend un médecin en otage dans une polycliniqueHier, 22:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago