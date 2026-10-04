Un requin-baleine géant de 6 mètres meurt sur la côte colombienne

Un requin-baleine géant d'environ 6 mètres de long s'est échoué sur la côte pacifique de la Colombie avant de mourir.

Le requin-baleine (Rhincodon typus), considéré comme le plus grand poisson du monde, a été retrouvé inerte sur le sable d'une plage isolée de Nabugá le mercredi 30 septembre au matin. L'animal, dont la taille équivalait à celle d'un petit bateau, était encore en vie lors de sa découverte.

Les habitants ont tenté de lui porter secours. Ils ont arrosé son corps d'eau de mer et ont essayé de le ramener au large à l'aide de bateaux. Cependant, les moteurs hors-bord n'étaient pas assez puissants pour déplacer l'imposant animal.

À l'arrivée des agents de protection de l'environnement sur la plage de Nabugá, le requin-baleine était déjà mort.

Codechocó, l'organisation environnementale régionale de la côte pacifique nord de la Colombie, a immédiatement activé le protocole d'urgence pour les animaux marins échoués.

Les garde-côtes, les autorités locales et des organisations écologiques ont été dépêchés sur place. Toutefois, les difficultés de communication, l'accès complexe à la zone et le trajet d'une heure et demie en bateau depuis la ville ont retardé les secours.

Kari Sánchez Minota, directrice adjointe de Codechocó, a indiqué qu'à l'arrivée des experts, l'animal était déjà mort et que le processus d'élimination de la carcasse a été immédiatement engagé.

Plus tard, elle a précisé que des prélèvements avaient été effectués sur l'animal, car son échouage ne correspondait pas à la saison migratoire habituelle de l'espèce.

« Ce n'est pas la saison migratoire pour cette espèce. Nous devons donc déterminer ce qui a causé la mort de cet animal », a déclaré Sánchez Minota.

L'enquête examinera si des blessures, des maladies, un enchevêtrement dans des filets de pêche ou des conditions naturelles difficiles sont à l'origine de sa mort.

Le communiqué de Codechocó souligne l'importance des prélèvements, l'échouage étant inhabituel pour cette période de l'année dans la région.

Habituellement, les requins-baleines arrivent sur ces côtes au printemps pour se nourrir de plancton et de petits poissons. On peut les rencontrer en haute mer à d'autres périodes, mais leur présence si près du rivage fin septembre est exceptionnelle.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un habitant exprime son inquiétude, expliquant que la population de Nabugá, ne sachant pas comment secourir l'animal, avait sollicité l'aide des autorités.

Les habitants ont tenté de déplacer l'animal, mais les moteurs des bateaux manquaient de puissance, nécessitant un équipement plus robuste.

Selon Need To Know, les autorités ont entamé l'élimination de la carcasse afin de limiter les risques sanitaires et de pollution pour la population et l'environnement.

Sánchez Minota a conseillé aux habitants de ne pas toucher les animaux marins échoués, car ils peuvent être porteurs de parasites dangereux pour l'homme.

Les experts travaillent actuellement à déterminer les causes exactes de l'échouage et de la mort du requin-baleine.

Les requins-baleines sont des poissons filtreurs et les plus grands poissons de la planète. Les adultes peuvent mesurer entre 12 et 20 mètres et peser jusqu'à 20 tonnes.

Cette espèce est classée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).