Un animal mystérieux ayant vécu il y a 240 millions d'années : ses restes sont restés au musée pendant 60 ans

Des scientifiques ont identifié une espèce animale ancienne inconnue de la science, ayant vécu en Tanzanie il y a près de 240 millions d'années. Le plus curieux est que certains de ses restes ont été découverts en 1963 et étaient conservés au musée depuis lors.

La nouvelle espèce a été nommée Dinodontosaurus isiyavamanda. Il ne s'agit pas d'un dinosaure, mais d'un animal herbivore appartenant au groupe des synapsides anciens, parents des mammifères.

Le Dinodontosaurus isiyavamanda a vécu il y a environ 240 millions d'années.

En étudiant ses restes, les scientifiques ont pu élargir leurs connaissances sur l'évolution et la répartition des animaux anciens.

Les restes de cet animal n'avaient été trouvés qu'en Amérique du Sud auparavant. Les nouveaux spécimens identifiés en Tanzanie montrent que les représentants du Dinodontosaurus vivaient également sur le territoire africain. Un autre aspect surprenant de cette découverte est que certains fossiles ont été conservés dans un musée pendant plus de 60 ans avant d'être réexaminés grâce à de nouvelles recherches.

De telles découvertes peuvent aider à mieux comprendre la répartition et l'évolution des animaux ayant vécu avant l'apparition des dinosaures.