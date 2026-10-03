Des scientifiques identifient une nouvelle espèce de dinosaure à quatre ailes

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Des scientifiques identifient une nouvelle espèce de dinosaure à quatre ailes

Un squelette très bien conservé, découvert dans la province chinoise du Liaoning, a été identifié comme appartenant à une espèce de dinosaure jusqu'alors inconnue, nommée Norellraptor barsboldi. Il mesurait 57 centimètres de long. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Nature Communications.

Il est rapporté que le squelette a été trouvé par un agriculteur local. Le fossile conserve également des traces de plumes sur les membres antérieurs, postérieurs et la queue. C'est pourquoi il est classé parmi les dinosaures à « quatre ailes ».

Norellraptor barsboldi appartenait aux microraptoriens, un groupe de petits dinosaures carnivores. Les scientifiques supposent que ses pattes aux longues plumes auraient pu être adaptées pour planer d'arbre en arbre. Cependant, il n'est pas encore confirmé que le dinosaure pouvait voler activement.

L'importance principale de cette découverte réside dans la comparaison de ses caractéristiques liées au vol avec celles des premiers oiseaux. Les chercheurs ont constaté que certains traits sont apparus dans les deux groupes, mais qu'ils se sont formés dans des séquences différentes.

Squelette de dinosaure fossilisé illustré avec des repères numériques colorés.

Cela soutient la théorie selon laquelle la capacité de voler pourrait s'être développée indépendamment chez les oiseaux et certains groupes de dinosaures apparentés.

Les chercheurs soulignent que de nouveaux fossiles et des études supplémentaires sur la croissance osseuse aideront à déterminer l'ampleur de ce processus évolutif.

Norellraptor barsboldiMicroraptoriensPaléontologieNature CommunicationsChine
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