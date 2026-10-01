Des scientifiques découvrent un dinosaure à « quatre ailes » vieux de 120 millions d'années

Des paléontologues ont identifié une nouvelle espèce de petit dinosaure prédateur ayant vécu il y a environ 120 millions d'années, doté de longues plumes non seulement sur ses membres antérieurs, mais aussi sur ses pattes arrière. Son squelette presque complet a été découvert en Chine.

Les résultats de l'étude Nature Communications ont été publiés dans la revue scientifique.

Les scientifiques ont nommé la nouvelle espèce Norellraptor barsboldi . Le nom du dinosaure est dédié à la mémoire du célèbre paléontologue américain décédé en 2025, Mark Allen Norell , ainsi qu'à son collègue mongol Rinchen Barsbold . Les deux chercheurs ont apporté une contribution majeure à l'étude des dinosaures aviens et à leur évolution.

Le squelette presque complet du nouveau dinosaure a été découvert en 2023 dans la province du Liaoning en Chine. Son corps était très petit, mesurant seulement 57 centimètresde long.

Selon les estimations des chercheurs, Norellraptor barsboldi a vécu il y a environ 120 millions d'années, au début du Crétacé.

L'étude microscopique des restes du dinosaure a également révélé des données intéressantes. L'analyse des tissus osseux a montré que l'animal avait au moins trois ans au moment de sa mort. Bien qu'il n'ait pas encore atteint sa pleine maturité, il avait presque atteint la taille typique des grands dinosaures.

Norellraptor barsboldi appartient au groupe des microraptors, au sein de la famille des droméosauridés, des dinosaures théropodes. L'une des caractéristiques les plus distinctives de ce groupe est la présence de longues plumes sur les membres antérieurs et postérieurs.

Selon les scientifiques, ces plumes aidaient les microraptors à se déplacer entre les arbres. Ils auraient pu, à l'instar des écureuils volants actuels, planer d'un arbre à l'autre.

Cependant, il est possible que les capacités de déplacement des microraptors aient été plus complexes. Certains chercheurs n'excluent pas que ces dinosaures ne se contentaient pas de planer, mais pouvaient voler activement.

En apparence, les microraptors ressemblent beaucoup aux célèbres archéoptéryx. Néanmoins, ils n'appartiennent pas au même groupe. Les microraptors et les archéoptéryx sont des lignées évolutives proches mais distinctes de dinosaures à plumes.

L'importance scientifique majeure de cette découverte réside dans l'identification de plus de 50 caractéristiques anatomiques liées à l'adaptation au vol sur le corps du dinosaure. La plupart de ces traits se retrouvent à la fois chez les microraptors et chez les ancêtres des oiseaux.

Cependant, les scientifiques ont découvert que ces traits ne se sont pas formés dans le même ordre ni dans la même séquence chez les deux groupes. Par conséquent, les chercheurs avancent l'hypothèse que la capacité de vol pourrait être apparue au moins deux fois, de manière indépendante.

Parallèlement, les auteurs de l'étude soulignent qu'il est prématuré de considérer cette hypothèse comme une conclusion scientifique définitive. De futures découvertes et recherches sont nécessaires pour confirmer cette idée.

La découverte de ce nouveau dinosaure pourrait fournir des informations cruciales sur la façon dont les créatures anciennes vivaient, se déplaçaient et ont acquis la capacité de voler.