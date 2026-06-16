Une structure en forme d'OVNI s'est posée dans les plaines de Chine

·27·Monde
Une structure en forme d'OVNI s'est posée dans les plaines de Chine

Une galerie d'art insolite nommée Prairie Ark a été érigée dans les vastes plaines de la Mongolie Intérieure, en Chine. L'apparence extérieure du bâtiment rappelle un soucoupe volante s'étant écrasée au sol.

Les auteurs du projet se sont inspirés d'œuvres de science-fiction. C'est pourquoi la galerie a été délibérément construite dans une zone proche du désert, où la population est rare.

Les architectes ont cherché à créer une harmonie entre la nature et le design futuriste. Vue de loin, la structure ressemble véritablement à un vaisseau spatial crashé dans la plaine.

L'entrée de la galerie est gratuite. Une tour d'observation spéciale est également disponible pour les visiteurs sur le site.

Le bâtiment devient non seulement un centre d'art, mais aussi une destination populaire pour les touristes et les photographes.

ChineMongolie-IntérieurePrairie Ark
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Charos
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