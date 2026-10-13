20 ans d'entraînement au kung-fu ont fait épaissir les paumes d'un maître jusqu'à 8 centimètres

Le maître d'arts martiaux chinois Zhang Longxiang pratique la technique ancienne de kung-fu « Iron Sand Palm » depuis plus de 20 ans. Les paumes du maître de 53 ans sont beaucoup plus épaisses que celles d'un homme adulte ordinaire, sa paume droite atteignant 8 centimètres d'épaisseur. Ses mains inhabituelles sont le résultat de nombreuses années d'entraînement et de préparation rigoureuse.

Zhang Longxiang s'est passionné pour le kung-fu dès son plus jeune âge. Cependant, le tournant décisif de sa vie a eu lieu en 1998. Cette année-là, il a rencontré un maître pratiquant la technique de la « Paume de fer » et a décidé de consacrer sa vie à l'étude de cet art martial. Après des années de travail acharné et d'exercices réguliers, Zhang est lui-même devenu un maître accompli de cette méthode ancienne.

Comment apprend-on la technique de la « Paume de sable de fer » ?

La « Paume de sable de fer » est citée comme l'une des méthodes d'entraînement physique célèbres des arts martiaux de Shaolin. Elle utilise des exercices physiques intenses, des frappes sur divers matériaux abrasifs et un conditionnement progressif des paumes. Ces entraînements visent à augmenter la densité osseuse, la résistance des tendons, la tolérance à la douleur et la puissance de frappe.

Cependant, des années de tels exercices peuvent entraîner un épaississement de la peau des mains et l'apparition de callosités. Cet état est clairement visible sur les paumes et les articulations des doigts de Zhang.

Lorsque Zhang Longxiang a rencontré Yan Xinchuan, un maître de kung-fu connu pour la technique de la « Paume de fer », il a été frappé par ses grandes paumes et son apparence unique. Il a alors rêvé d'atteindre le même résultat et d'étonner les autres.

Pour apprendre cet art, Zhang s'est entraîné pendant sept ans, puis a suivi une formation supplémentaire de huit ans en tant qu'élève officiel de Yan Xinchuan. Bien que les entraînements puissent parfois sembler monotones et pénibles, il a continué à pratiquer régulièrement chaque jour.

Il fallait donner 6 000 coups par jour

Selon Zhang, maîtriser cet art martial n'a pas été facile. Chaque jour, il frappait des milliers de fois un sac rempli de petites billes d'acier au lieu de sable avec ses paumes.

« L'entraînement est ennuyeux et douloureux. Je devais frapper le sac 6 000 fois par jour. Il n'y a pas de secret : plus vous vous entraînez, meilleurs sont les résultats. Je ne peux même pas compter combien de fois je me suis blessé en frappant le sac rempli de billes d'acier », dit-il.

Parallèlement, Zhang a clarifié une idée reçue souvent présente dans les films de kung-fu. Il souligne que plonger les mains dans un chaudron de sable brûlant ne fait pas partie de l'entraînement réel, mais est une scène inventée pour certains films d'action.

Le maître a déclaré qu'au cours de l'entraînement, il appliquait également sur ses paumes un vin spécial préparé à base d'infusions médicinales traditionnelles. Ce remède lui avait été recommandé par son maître. Selon Zhang, ce vin a aidé à protéger ses paumes contre les blessures graves et a favorisé leur épaississement. Cependant, ces opinions sur l'efficacité sont basées sur son expérience personnelle.

Quel a été le résultat de ces nombreuses années d'entraînement ?

Zhang Longxiang s'est entraîné au moins deux à trois heures par jour pendant plusieurs décennies. Avec le temps, ses paumes se sont épaissies et des callosités épaisses sont apparues sur le dos de ses mains, ses paumes et ses articulations.

Aujourd'hui, l'épaisseur de sa paume droite atteindrait 8 centimètres. Cet indicateur diffère radicalement de la taille d'une paume normale. La source souligne que ses paumes sont si épaisses que la plupart des gens ne pourraient pas atteindre une telle épaisseur même en joignant leurs deux mains.

Il peut casser des briques à mains nues

Les paumes inhabituelles de Zhang ne se limitent pas à leur apparence. Il participe à des démonstrations d'arts martiaux, où il casse des piles de briques ou enfonce des clous en fer dans des planches de bois avec ses mains.

Ses résultats en compétition sont également remarquables. Zhang Longxiang a remporté les championnats nationaux d'arts martiaux organisés chaque année de 2006 à 2010. Il a ainsi connu le succès cinq années consécutives.

Grâce à de nombreuses années d'entraînement, de patience et de discipline, Zhang Longxiang est reconnu comme l'un des maîtres les plus célèbres de la technique de la « Paume de sable de fer ».