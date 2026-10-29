Pourquoi un fermier chinois mordu par un serpent a-t-il été choqué par les médecins ?

Un incident étrange et tragique survenu à Zhang, un fermier de 60 ans dans la province chinoise du Zhejiang, a choqué non seulement les habitants, mais aussi les médias internationaux. La panique qui a suivi la morsure d'un serpent alors qu'il travaillait dans les champs l'a rendu handicapé à vie.

Cet événement montre clairement comment des mythes infondés et des idées fausses peuvent parfois causer plus de dégâts à la vie humaine que les venins les plus dangereux de la nature.

Détails de l'incident : Une hache, la peur et un voyage de 80 kilomètres

Cette journée terrible dans la vie du fermier a commencé lors de ses tâches quotidiennes habituelles dans les champs :

La panique du « serpent des cinq pas » : Alors que Zhang fendait du bois, il a été mordu par un agkistrodon (serpent mocassin). Dans ce village, les gens appellent ce serpent le « serpent des cinq pas », croyant que la victime ne peut faire que cinq pas avant de mourir sur place ;

Auto-mutilation : une décision radicale : Convaincu qu'il allait mourir en quelques secondes, le fermier, sans réfléchir, a utilisé sa hache pour trancher son index mordu afin d'empêcher le venin d'atteindre son cœur ;

Le doigt laissé dans le champ : Zhang a laissé son doigt dans le champ, a serré son bras avec un tissu et s'est précipité vers une grande clinique à Hangzhou, située à 80 kilomètres de là.

La surprise des médecins : Une mesure totalement inutile

Après avoir examiné le patient, les médecins du service des urgences de la clinique de Hangzhou ont été stupéfaits par son geste et ont déclaré que cette mesure était totalement inutile :

Les légendes se sont avérées fausses : Bien que le venin de cette espèce de serpent soit nocif pour le corps, il n'a pas la force mortelle capable de tuer une personne en quelques pas ;

Le temps était suffisant : Les médecins ont expliqué que si une personne se rend dans un établissement spécialisé et reçoit un sérum (antidote) dans les 5 à 6 heures suivant la morsure, sa santé et sa vie ne sont plus en danger ;

Aucun symptôme d'empoisonnement : Lors de l'examen, aucun symptôme grave d'empoisonnement, tel qu'un essoufflement, de fortes maux de tête ou des hémorragies internes, n'a été détecté chez le fermier ;

Un doigt impossible à rattacher : Les médecins ont administré les médicaments nécessaires au fermier et l'ont renvoyé chez lui en bonne santé. Cependant, comme le doigt coupé était resté dans le champ et n'avait pas été apporté, il était impossible de le rattacher.

Cet incident a prouvé une fois de plus que dans les situations extrêmes, il est nécessaire de mettre de côté toute panique, d'agir avec sang-froid et de ne pas se fier aux mythes, mais uniquement aux règles de la médecine officielle.