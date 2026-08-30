Une employée hospitalisée après avoir été forcée de faire 200 squats au travail

En Chine, une femme de 29 ans a été hospitalisée après avoir été contrainte par son patron de faire 200 squats pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Elle a reçu un diagnostic de rhabdomyolyse, une affection potentiellement mortelle.

La femme, nommée Yang, a commencé à travailler en juin comme conseillère financière dans une société de crédit à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Son salaire mensuel était de 4 500 yuans, soit environ 490 livres sterling.

Le poste consistait à effectuer des ventes par téléphone ; les employés devaient passer 200 appels par jour, obtenir un rendez-vous client et attirer un autre client potentiel intéressé par une collaboration.

Le 28 juillet, Yang n'a pas atteint ses deux objectifs. Son manager, un homme nommé Zhang, lui a ordonné de faire 200 squats en guise de punition. Elle avait également la possibilité de payer une amende de 50 yuans pour chaque tâche non accomplie.

« Je n'ai pas d'argent », a déclaré Yang pour expliquer pourquoi elle a choisi l'exercice physique.

Elle a filmé la punition pour prouver à son patron qu'elle l'exécutait. Yang a effectué les 200 squats en plusieurs fois autour du bureau. Cependant, après les dernières répétitions, ses jambes lui faisaient très mal, elle avait du mal à rester debout et pouvait à peine marcher.

Yang a ressenti une douleur intense dans les jambes, mais n'a pas consulté immédiatement faute de moyens pour payer les soins.

Plus tard, elle s'est rendue à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une rhabdomyolyse. Il s'agit d'une affection grave causée par la dégradation rapide des tissus musculaires endommagés, qui peut mettre la vie en danger dans certains cas.

Le taux de créatine kinase de Yang a atteint environ 160 000 U/L, un chiffre extrêmement élevé indiquant des lésions musculaires graves. Heureusement, elle n'a pas développé d'insuffisance rénale. Les médecins lui ont conseillé de se reposer et d'éviter les exercices physiques intenses.

Yang a dépensé environ 1 400 yuans (150 livres) pour son traitement. Incapable de continuer à travailler en raison de sa santé, elle a quitté l'entreprise.

Elle a exigé que l'entreprise couvre ses frais médicaux et de transport, ainsi qu'une indemnité de 15 000 yuans, soit environ 1 640 livres sterling.

Cependant, le manager Zhang a rejeté ses demandes. Il a admis savoir que les punitions physiques infligées aux employés sont contraires au droit du travail.

« Je sais que cela viole le droit du travail », a déclaré Zhang, affirmant que les entreprises commerciales doivent faire pression sur les employés pour gagner de l'argent.

Yang a porté plainte auprès de l'inspection du travail. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident.