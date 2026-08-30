Une employée hospitalisée après avoir été forcée de faire 200 squats au travail

·13·Monde
Une employée hospitalisée après avoir été forcée de faire 200 squats au travail

En Chine, une femme de 29 ans a été hospitalisée après avoir été contrainte par son patron de faire 200 squats pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Elle a reçu un diagnostic de rhabdomyolyse, une affection potentiellement mortelle.

La femme, nommée Yang, a commencé à travailler en juin comme conseillère financière dans une société de crédit à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Son salaire mensuel était de 4 500 yuans, soit environ 490 livres sterling.

Le poste consistait à effectuer des ventes par téléphone ; les employés devaient passer 200 appels par jour, obtenir un rendez-vous client et attirer un autre client potentiel intéressé par une collaboration.

Le 28 juillet, Yang n'a pas atteint ses deux objectifs. Son manager, un homme nommé Zhang, lui a ordonné de faire 200 squats en guise de punition. Elle avait également la possibilité de payer une amende de 50 yuans pour chaque tâche non accomplie.

« Je n'ai pas d'argent », a déclaré Yang pour expliquer pourquoi elle a choisi l'exercice physique.

Elle a filmé la punition pour prouver à son patron qu'elle l'exécutait. Yang a effectué les 200 squats en plusieurs fois autour du bureau. Cependant, après les dernières répétitions, ses jambes lui faisaient très mal, elle avait du mal à rester debout et pouvait à peine marcher.

Yang a ressenti une douleur intense dans les jambes, mais n'a pas consulté immédiatement faute de moyens pour payer les soins.

Plus tard, elle s'est rendue à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une rhabdomyolyse. Il s'agit d'une affection grave causée par la dégradation rapide des tissus musculaires endommagés, qui peut mettre la vie en danger dans certains cas.

Le taux de créatine kinase de Yang a atteint environ 160 000 U/L, un chiffre extrêmement élevé indiquant des lésions musculaires graves. Heureusement, elle n'a pas développé d'insuffisance rénale. Les médecins lui ont conseillé de se reposer et d'éviter les exercices physiques intenses.

Yang a dépensé environ 1 400 yuans (150 livres) pour son traitement. Incapable de continuer à travailler en raison de sa santé, elle a quitté l'entreprise.

Elle a exigé que l'entreprise couvre ses frais médicaux et de transport, ainsi qu'une indemnité de 15 000 yuans, soit environ 1 640 livres sterling.

Cependant, le manager Zhang a rejeté ses demandes. Il a admis savoir que les punitions physiques infligées aux employés sont contraires au droit du travail.

« Je sais que cela viole le droit du travail », a déclaré Zhang, affirmant que les entreprises commerciales doivent faire pression sur les employés pour gagner de l'argent.

Yang a porté plainte auprès de l'inspection du travail. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un basketteur de 14 ans décède d'un arrêt cardiaque à l'entraînementUn basketteur de 14 ans décède d'un arrêt cardiaque à l'entraînementAujourd'hui, 18:35Un mystérieux navire allemand vieux de 83 ans découvert au fond de la merUn mystérieux navire allemand vieux de 83 ans découvert au fond de la merAujourd'hui, 18:21Un chaton trouvé dans une excavatrice devient « employé » sur un chantierUn chaton trouvé dans une excavatrice devient « employé » sur un chantierAujourd'hui, 12:05Le 1er septembre déclaré « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » dans trois régions des États-Unis (photo)Le 1er septembre déclaré « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » dans trois régions des États-Unis (photo)Aujourd'hui, 11:52Les mammouths peuvent-ils revenir ? Des scientifiques lancent un projet inattenduLes mammouths peuvent-ils revenir ? Des scientifiques lancent un projet inattenduAujourd'hui, 11:45L'attraction la plus rapide du monde est en service en Arabie saoudite (vidéo)L'attraction la plus rapide du monde est en service en Arabie saoudite (vidéo)Aujourd'hui, 11:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public