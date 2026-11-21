L'histoire de vie de l'Américaine Chandler Crews est revenue au centre de l'attention sur les réseaux sociaux. Née avec une maladie génétique, elle était de petite taille. Cependant, après plusieurs interventions chirurgicales complexes, elle a réussi à augmenter considérablement sa taille.

Chandler est née avec l'achondroplasie, une maladie affectant le développement osseux. Cette condition génétique limite la croissance et entraîne un développement relativement court des bras et des jambes.

Avant les opérations, elle mesurait environ 106 centimètres. Elle a subi plusieurs chirurgies pour allonger ses membres. Résultat : ses jambes ont été allongées de près de 60 centimètres et ses bras de 10 centimètres.

Dans ce type d'intervention, l'os est coupé et, à l'aide d'un dispositif spécial, les deux parties sont progressivement écartées. Le vide créé se remplit de nouveau tissu osseux, augmentant ainsi la longueur de l'os par étapes.

Cependant, ce processus n'est pas simple. Il implique une longue rééducation, des douleurs intenses, des risques d'infection et des complications musculaires ou articulaires. Le patient nécessite donc un suivi médical constant.

L'histoire de Chandler Crews illustre les capacités de la médecine moderne tout en montrant la complexité et la difficulté du processus derrière de tels changements.

Les spécialistes soulignent que l'opération d'allongement osseux doit être évaluée au cas par cas et réalisée uniquement après des examens approfondis et un plan de traitement rigoureux.