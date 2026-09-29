Des voleurs de remorques estampillées NVIDIA se retrouvent avec 18 tonnes de sable

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Des voleurs de remorques estampillées NVIDIA se retrouvent avec 18 tonnes de sable

En Californie, aux États-Unis, des voleurs ont dérobé deux remorques portant les logos de NVIDIA et de PlusAI. Cependant, au lieu d'équipements technologiques coûteux, ils se sont retrouvés avec un total de 40 000 livres, soit près de 18 tonnes de sable. C'est ce qu'a rapporté Wired.

Il s'est avéré que les remorques appartenaient à l'entreprise PlusAI, qui développe des technologies de camions autonomes. L'entreprise collabore avec NVIDIA pour concevoir des systèmes destinés aux camions à conduite autonome.

PlusAI utilise du sable dans ses remorques pour simuler le poids d'une cargaison réelle lors des tests de ses camions autonomes. Chaque remorque contenait environ 20 000 livres, soit plus de 9 tonnes de sable.

Les voleurs ont forcé les serrures des remorques et les ont emmenées. Elles ont été retrouvées plus tard à environ 800 mètres de l'entrepôt de l'entreprise, et la police les a restituées à leurs propriétaires.

Une enquête est actuellement en cours. Selon la police, les suspects n'ont pas encore été appréhendés.

Le logo NVIDIA sur les remorques a probablement induit les voleurs en erreur. Certaines sources suggèrent qu'ils visaient peut-être des puces NVIDIA de grande valeur, mais cela n'a pas été officiellement confirmé.

Ainsi, les voleurs ayant dérobé les remorques au logo NVIDIA se sont retrouvés, de manière inattendue, avec près de 18 tonnes de sable.

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