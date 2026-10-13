Au Guatemala, une adolescente de 15 ans se réveille lors de ses propres funérailles (vidéo)

En Amérique centrale, Guatemala un événement surnaturel a stupéfié les participants à des funérailles. Alors que la famille et les proches étaient réunis pour les obsèques d'une adolescente de 15 ans, la « défunte » a soudainement montré des signes de vie dans son cercueil et a repris connaissance.

Sous le choc, les personnes présentes ont sorti la jeune fille du cercueil. Ces moments incroyables ont été filmés par des témoins et sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Une erreur tragique : le décès n'a pas été médicalement confirmé

Il s'avère que cette situation a été causée par une décision précipitée, prise sans l'avis d'un médecin :

L'erreur du père : Le père de la jeune fille, n'ayant pas détecté de signes vitaux comme la respiration ou le pouls, a cru qu'elle était décédée ;

Enterrement sans examen médical : Le décès réel de la jeune fille n'a pas été officiellement confirmé par des médecins qualifiés ou des services d'urgence ;

Funérailles précipitées : La famille, sans procéder à un examen médical, a préparé les funérailles traditionnelles et a placé la jeune fille dans le cercueil.

Le choc et les moments de sauvetage lors de la cérémonie

Les vidéos diffusées montrent clairement le déroulement des faits :

Les proches, voyant la jeune fille bouger dans le cercueil et reprendre conscience, ont d'abord été paniqués, puis se sont précipités pour la secourir dans un mélange de larmes et de joie ;

Des hommes ont délicatement sorti la jeune fille du cercueil et l'ont portée dans leurs bras ;

Après cela, la jeune fille, qui n'avait pas totalement perdu connaissance, a reçu les premiers soins et a été immédiatement transportée à l'hôpital.

Les experts soulignent que de tels cas peuvent survenir lors d'états cliniques graves comme le coma profond, le sommeil léthargique ou la catalepsie, où les signes vitaux sont minimes, et rappellent qu'il est impératif de confirmer officiellement un décès par des examens médicaux spécialisés.