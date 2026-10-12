Au Guatemala, une jeune fille de 15 ans se réveille dans son cercueil lors de ses funérailles (vidéo)

Au Guatemala, une jeune fille de 15 ans nommée Yuleydi a repris connaissance lors de ses funérailles, huit heures après que son père l'ait crue morte. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz a rapporté.

Selon la publication, la jeune fille s'était sentie mal dans la voiture alors qu'elle se rendait au centre médical. Son père, un pasteur évangélique, a vérifié son pouls et sa respiration, mais n'a détecté aucun signe de vie. Cependant, aucun médecin n'a confirmé son décès et aucun certificat de décès officiel n'a été délivré.

Ses proches avaient organisé une cérémonie d'adieu à la maison. Lorsque la mère de la jeune fille s'est penchée sur le cercueil, elle a remarqué un mouvement à l'intérieur. Après cela, ses proches ont ouvert le couvercle du cercueil et ont aidé la jeune fille à sortir.

« Je remercie Dieu et mes parents d'être en vie », a déclaré Yuleydi.

Selon les médias étrangers, la jeune fille est restée chez elle après avoir repris connaissance et serait en convalescence. Les autorités guatémaltèques n'ont pas encore commenté cet incident.