Au Guatemala, une jeune fille de 15 ans se réveille dans son cercueil lors de ses funérailles (vidéo)

·4·Monde
Au Guatemala, une jeune fille de 15 ans se réveille dans son cercueil lors de ses funérailles (vidéo)

Au Guatemala, une jeune fille de 15 ans nommée Yuleydi a repris connaissance lors de ses funérailles, huit heures après que son père l'ait crue morte. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz a rapporté.

Selon la publication, la jeune fille s'était sentie mal dans la voiture alors qu'elle se rendait au centre médical. Son père, un pasteur évangélique, a vérifié son pouls et sa respiration, mais n'a détecté aucun signe de vie. Cependant, aucun médecin n'a confirmé son décès et aucun certificat de décès officiel n'a été délivré.

Ses proches avaient organisé une cérémonie d'adieu à la maison. Lorsque la mère de la jeune fille s'est penchée sur le cercueil, elle a remarqué un mouvement à l'intérieur. Après cela, ses proches ont ouvert le couvercle du cercueil et ont aidé la jeune fille à sortir.

« Je remercie Dieu et mes parents d'être en vie », a déclaré Yuleydi.

Selon les médias étrangers, la jeune fille est restée chez elle après avoir repris connaissance et serait en convalescence. Les autorités guatémaltèques n'ont pas encore commenté cet incident.

YuleydiGuatemalaZakon.kzPasteur évangéliqueMiracle
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Près d'un million d'amendes annulées au KazakhstanPrès d'un million d'amendes annulées au Kazakhstan2 juillet 15:17Un avion contraint d'annuler son atterrissage à cause de feux d'artificeUn avion contraint d'annuler son atterrissage à cause de feux d'artifice17 septembre 08:20La guerre États-Unis - Iran provoque une crise mondiale du carburant : manifestations massives à travers le mondeLa guerre États-Unis - Iran provoque une crise mondiale du carburant : manifestations massives à travers le monde17 septembre 20:58Une fille de 12 ans simule son enlèvement pour extorquer de l'argent à ses parentsUne fille de 12 ans simule son enlèvement pour extorquer de l'argent à ses parentsHier 21:16La dépouille de l'ayatollah Ali Khamenei transférée en Irak, les funérailles se poursuivront jusqu'au 9 juilletLa dépouille de l'ayatollah Ali Khamenei transférée en Irak, les funérailles se poursuivront jusqu'au 9 juillet8 juillet 12:01Pourquoi Mojtaba Khamenei n'a-t-il pas assisté aux funérailles de son père ?Pourquoi Mojtaba Khamenei n'a-t-il pas assisté aux funérailles de son père ?5 juillet 10:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse