La dépouille de l'ayatollah Ali Khamenei transférée en Irak, les funérailles se poursuivront jusqu'au 9 juillet

La dépouille du défunt guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été transférée en Irak dans le cadre des cérémonies funéraires. C'est ce qu'a rapporté l'agence Reuters.

Il est rapporté que le cercueil de Khamenei est arrivé le 7 juillet dans la ville sainte irakienne de Nadjaf. Il a été accueilli à l'aéroport par des responsables irakiens dirigés par le Premier ministre Ali al-Zaydi, ainsi que par plusieurs hauts fonctionnaires de l'État. Nadjaf est considérée comme l'un des lieux de pèlerinage les plus sacrés pour les chiites du monde entier, car c'est là qu'est enterré l'imam Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet (PSL). C'est pourquoi la tenue des funérailles dans cette ville revêt une grande importance symbolique.

Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est également rendu à Nadjaf pour participer aux cérémonies. Des dirigeants politiques irakiens, des membres du gouvernement et des dignitaires religieux chiites ont assisté à la cérémonie d'accueil officielle organisée à l'aéroport. Il est également prévu que le cercueil soit transporté à travers les rues de la ville le 8 juillet dans le cadre des cérémonies de deuil public.

Les cérémonies d'adieu à l'ayatollah Ali Khamenei avaient débuté le 3 juillet à Téhéran. Une délégation officielle d'Ouzbékistan, dirigée par le président de la Chambre législative Nurdin Ismailov, y a également participé. Les trois fils de Khamenei — Mustafa, Meysam et Massoud — étaient présents lors des funérailles.

Cependant, l'actuel guide suprême de l'Iran, Mojtaba, n'a pas assisté aux funérailles de son père. Il avait été nommé nouveau guide suprême le 9 mars de cette année pour succéder à son père. Il est indiqué qu'il n'est pas apparu en public jusqu'à présent en raison de blessures subies lors de frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël. Parallèlement, son absence aux funérailles est attribuée à des mesures de sécurité.

Selon les informations officielles, les cérémonies funéraires se poursuivront jusqu'au 9 juillet. Ensuite, la dépouille de Khamenei sera inhumée dans la ville de Machhad, près de la tombe de l'un des imams chiites du Moyen Âge. Selon les sources, il est prévu qu'il soit enterré aux côtés de sa fille, de son gendre, de sa belle-fille et de son petit-fils de 14 mois.

Rappelons que l'ayatollah Ali Khamenei a été tué le 28 février lors d'attaques américaines et israéliennes. Son décès a été officiellement confirmé le 1er mars. Initialement, les cérémonies d'adieu devaient commencer le 4 mars et durer trois jours. Cependant, les organisateurs ont déclaré que, compte tenu de l'affluence attendue de « millions de participants » et de la nécessité de préparer les infrastructures, les funérailles et les événements de deuil ont été reportés à juillet.