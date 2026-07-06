Appels virulents contre Donald Trump lors des funérailles de Khamenei

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Appels virulents contre Donald Trump lors des funérailles de Khamenei

La cérémonie d'adieu à Ali Khamenei a eu lieu au complexe « Imam Khomeini al-Musalla » à Téhéran. Ses fils, Mostafa, Meysam et Masoud, ont participé à la prière funéraire derrière le cercueil de leur père.

Mujtaba Khamenei, pressenti comme le successeur potentiel au poste de guide suprême de l'Iran, n'a pas été aperçu lors de la cérémonie.

Il a été rapporté qu'Ali Khamenei a été enterré aux côtés des membres de sa famille, notamment sa fille, son gendre, sa belle-fille et son petit-enfant de 14 mois.

Avant le début des funérailles, le poète Mohammad Rasouli a prononcé un discours. Il a tenu des propos virulents à l'encontre du président américain Donald Trump, qualifiant son élimination de « devoir ».

S'adressant à la foule, Mohammad Rasouli a demandé pourquoi « l'homme le plus méchant du monde » était toujours en vie. Il est rapporté que son intervention était planifiée et largement applaudie par les personnes présentes.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, Mohammad Bagher Zolqadr, a indiqué que deux slogans principaux ont été scandés. Selon lui, les participants ont exigé la résistance contre les ennemis et la vengeance pour le sang du guide iranien.

La prière funéraire principale a été dirigée par l'ayatollah Jafar Sobhani, âgé de 97 ans et originaire de Qom.

Les prières et récitations ont été dédiées à Ali Khamenei ainsi qu'aux membres de sa famille, notamment sa belle-fille Zahra Haddad Adel et son petit-enfant de 14 mois, Zahra Mohammadi Golpaygani.

Selon des sources du Guardian, Donald Trump a exprimé des doutes sur les larmes des participants. Il a affirmé penser que Khamenei était détesté par la population et a suggéré que les pleurs lors du deuil pourraient être « faux ».

Cependant, les journalistes présents sur place ont noté que la tristesse des participants à la cérémonie était sincère.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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