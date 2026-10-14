Une fillette est décédée à Istanbul après une surdose de sirop contre la fièvre

À Istanbul, en Turquie, une fillette de 3 ans est décédée après avoir ingéré une dose excessive de sirop antipyrétique. C'est ce qu'a rapporté le journal « Haberler ».

Une enquête est actuellement en cours concernant le décès de l'enfant. Selon les premières hypothèses, la tragédie pourrait avoir été causée par un surdosage médicamenteux. Cependant, cela n'a pas encore été totalement confirmé.

Suite à cet incident, les experts ont souligné la nécessité d'être prudent lors de l'administration de médicaments contre la fièvre aux enfants. Le médecin Günay Jantur a déclaré que la dose doit être déterminée en fonction du poids de l'enfant et administrée selon les recommandations médicales.

L'expert a également rappelé qu'il peut être dangereux de redonner du sirop sans attendre son effet. En particulier, une consommation excessive de paracétamol peut gravement endommager le foie.

Les médecins conseillent aux parents de ne pas augmenter arbitrairement la dose de médicaments et de consulter un médecin si l'état de l'enfant se détériore.