Un nouveau virus dangereux transmis par les tiques identifié en Chine

L'attention de la communauté médicale et scientifique mondiale est à nouveau tournée vers la Chine. Des scientifiques du Laboratoire central national de pathogènes et de biosécurité de Pékin ont officiellement enregistré un nouveau pathogène dangereux transmis aux humains par les tiques. L'une des revues médicales les plus influentes au monde, The New England Journal of Medicine , a publié les résultats d'une étude selon laquelle les spécialistes ont identifié une nouvelle souche de virus appartenant au genre orthonairovirus et ont révélé ses caractéristiques génétiques. Cet agent pathogène inconnu est capable de provoquer une forte fièvre et des symptômes cliniques dangereux chez l'homme. Alors, quel est le nom de ce nouveau virus découvert par les scientifiques, quels sont ses symptômes et quelle menace les tiques font-elles peser sur les humains ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur l'intrigue principale : l'origine du pathogène ALTNV, sa structure génétique unique et l'historique des premiers cas d'infection.

Analyse métatranscriptomique et découverte des scientifiques pékinois

Les chercheurs du laboratoire de pointe de Pékin ont réussi à isoler le nouveau pathogène lors d'un examen médical approfondi des patients :

Séquençage génétique complexe : Les spécialistes ont isolé le virus par la méthode de séquençage métatranscriptomique ;

Résultat inhabituel : Un nouveau pathogène inconnu jusqu'alors a été trouvé chez des patients présentant des symptômes de SFTS (fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopénie), mais dont le test pour le virus était négatif ;

Nom officiel attribué : Les chercheurs ont nommé ce nouveau type d'orthonairovirus « Nairovirus de la tique asiatique à longues cornes » (Asian longhorned tick nairovirus — ALTNV ) ;

Risque de forte fièvre : Selon les conclusions des scientifiques, l'ALTNV pénètre dans l'organisme humain directement par une morsure de tique et provoque une forte fièvre ainsi qu'une intoxication.

« Nous avons effectué un séquençage métatranscriptomique et isolé le nouveau virus. Les données obtenues indiquent que l'ALTNV est un nouveau pathogène orthonairovirus transmis par les tiques qui provoque une forte fièvre chez l'homme », a déclaré le groupe de chercheurs pékinois.

Analyse phylogénétique : moins de 80 % de similitude et confirmation d'une nouvelle espèce

Les scientifiques ont noté les points importants suivants dans l'étude de l'origine évolutive et de la structure biologique du nouveau virus :

Mutation des acides aminés : Selon les résultats de l'analyse phylogénétique, la similitude de la séquence d'acides aminés du virus ALTNV nouvellement découvert avec d'autres orthonairovirus connus est inférieure à 80,04 % , ce qui prouve qu'il s'agit d'une espèce totalement indépendante et nouvelle ;

Nouvelle extension de la famille WELV : Ce pathogène appartient au même groupe que les orthonairovirus WELV mentionnés précédemment, élargissant leur réseau évolutif ;

Danger pour les vertébrés et les humains : Tous les virus de ce groupe sont transportés par les tiques et peuvent être activement transmis à d'autres animaux vertébrés en plus des humains.

Solution principale et nouveau danger de la maladie de Nairobi

La question la plus importante qui intéresse de nombreux professionnels de la santé et le public est de savoir dans quelle mesure les orthonairovirus présentent un risque épidémiologique et depuis combien de temps ce pathogène se propage. La solution et la conclusion les plus importantes sont que, le nom de ce groupe d'orthonairovirus provient en réalité de la « maladie de Nairobi des ovins », qui cause de graves dommages au tractus gastro-intestinal des moutons et des chèvres. Cependant, les membres de cette famille mutent désormais et s'adaptent directement à l'organisme humain. Selon les données, bien que le premier cas d'infection par ce type de pathogène ait été officiellement enregistré dès 2019, la découverte de la nouvelle souche ALTNV montre aujourd'hui que le danger des tiques dans la nature est en constante transformation. Les spécialistes appellent à la prudence contre les morsures de tiques lors des sorties dans la nature et du contact avec le bétail, et à consulter immédiatement un médecin en cas de morsure.

À votre avis, les nouveaux types de virus inconnus qui se propagent dans le monde via les tiques et d'autres insectes pourraient-ils entraîner de nouvelles pandémies à l'avenir ? Quelles mesures préventives pensez-vous qu'il faille prendre pour se protéger des tiques au printemps et en été ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette actualité médicale brûlante pour protéger la santé de vos proches et de votre famille !