Un homme hospitalisé après avoir mangé 3 kilogrammes de bonbons gélifiés en trois jours

Au Royaume-Uni, un chauffeur de camion de 33 ans a eu besoin de soins médicaux d'urgence après avoir consommé une quantité excessive de bonbons gélifiés en peu de temps. Il a été transporté à l'hôpital avec de fortes douleurs abdominales et d'autres symptômes graves.

Nathan Remington, originaire du Yorkshire, a commandé un pot de 3 kilogrammes de bonbons Haribo Cola sur Amazon en raison de son amour pour les sucreries. L'homme a consommé la totalité des bonbons, représentant une valeur énergétique de 10 461 kilocalories, en seulement trois jours.

Peu de temps après, il a ressenti de violentes douleurs abdominales, des sueurs excessives, une hypertension artérielle et des sueurs froides. Initialement, les médecins ont suspecté une intoxication alimentaire, mais des examens approfondis ont révélé une concentration de gélatine anormalement élevée dans son système digestif. Nathan a finalement été diagnostiqué avec une diverticulite aiguë.

Qu'est-ce que la diverticulite ?

La diverticulite est une maladie liée à l'inflammation ou à l'infection de petites poches se formant sur la paroi du côlon. L'un de ses principaux symptômes est une douleur intense et persistante dans la partie inférieure gauche de l'abdomen. De la fièvre, des frissons, des troubles digestifs et des vomissements peuvent également survenir.

Dans les cas graves, il existe un risque de complications dangereuses telles qu'une perforation de la paroi intestinale ou une péritonite. Chez certains patients, du sang ou du mucus peut également apparaître dans les selles.

L'homme a été hospitalisé pendant six jours

Les médecins ont temporairement interdit à Nathan de manger ou de boire par voie orale et ont commencé un traitement par perfusion intraveineuse. En raison de sa forte fièvre et de ses douleurs abdominales intenses, il a été traité en soins intensifs pendant six jours.

Heureusement, l'homme s'est complètement rétabli. Cependant, après cet incident, il est probable qu'il s'abstienne de manger des bonbons gélifiés pendant longtemps.

Cet incident rappelle qu'une consommation excessive de sucreries peut nuire à la santé. En cas de douleur abdominale intense ou persistante, de fièvre ou de vomissements, il est important de consulter un médecin plutôt que de s'auto-médiquer.