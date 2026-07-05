57 millions de dollars et des sous-vêtements en or retrouvés au domicile d'une députée

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57 millions de dollars et des sous-vêtements en or retrouvés au domicile d'une députée

Les richesses découvertes lors d'une perquisition au domicile de la députée du parlement irakien Hind al-Abassi ont suscité un grand émoi dans le pays. Selon des sources locales, lors d'une opération rapide, 57 millions de dollars en espèces, 27 kilogrammes d'or ainsi que des sous-vêtements féminins en or pur ont été découverts à l'intérieur de la maison.

Plusieurs publications, dont Haberler et Shafaq News, ont rapporté l'information.

Selon les organes d'instruction, tous les fonds et objets de valeur découverts ont été saisis en tant que pièces à conviction. Une enquête à grande échelle se poursuit concernant cette affaire.

Selon les premières informations, Hind al-Abassi ainsi que 46 autres personnes ont été arrêtées, suspectées de corruption, d'enrichissement illicite et d'abus de pouvoir.

Les forces de l'ordre enquêtent sur l'origine des richesses saisies dans le cadre de cette affaire. À l'issue de l'enquête, si la culpabilité des suspects est pleinement prouvée au tribunal, ils risquent une peine d'emprisonnement à perpétuité ainsi que la confiscation totale des biens acquis illégalement.

Cet événement est largement discuté comme l'une des affaires les plus médiatisées dans le cadre de la lutte contre la corruption en Irak.

Hind al-AbbasiIrakHaberlerShafaq News
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