Accord de « La Mecque » : une réunion importante débute à Istanbul

·3·Monde
Accord de « La Mecque » : une réunion importante débute à Istanbul

Le 31 août, une réunion politique importante pour la sécurité au Moyen-Orient devrait se tenir à Istanbul. Des responsables de la politique étrangère et de la défense des pays signataires de l'accord de « La Mecque » se réuniront lors de cette rencontre.

L'objectif principal de la réunion est de discuter des mécanismes permettant de mettre en œuvre les accords définis dans le traité.

Qui sera présent à Istanbul ?

La première réunion verra la participation de hauts représentants des pays signataires de l'accord.

Notamment :

  • les ministres des Affaires étrangères ;

  • les ministres de la Défense ;

  • les chefs d'état-major ;

  • d'autres responsables chargés des questions de sécurité et de défense.

Cette composition indique que la réunion ne se limitera pas à un simple dialogue diplomatique.

Pourquoi la question de la défense est-elle cruciale ?

Dans le cadre de l'accord de « La Mecque », les volets sécurité et défense revêtent une importance particulière, au même titre que les accords politiques.

Si les ministres des Affaires étrangères discutent des questions politiques et diplomatiques, la participation des ministres de la Défense et des chefs d'état-major signifie que la coopération militaire sera également à l'ordre du jour.

La réunion d'Istanbul pourrait définir la forme que prendra la prochaine étape de l'accord.

Qu'est-ce que cette réunion pourrait changer ?

L'importance de cette première réunion réside dans le fait que les parties auront l'occasion de discuter des mesures pratiques à prendre après la signature de l'accord.

Principaux axes attendus :

  1. Renforcement du dialogue politique ;

  2. Discussion sur les mécanismes de coopération en matière de défense ;

  3. Renforcement de la coordination sur les questions de sécurité ;

  4. Création d'une base pour les futures réunions et initiatives communes.

La question centrale : comment l'accord fonctionnera-t-il désormais ?

L'importance politique de l'accord de « La Mecque » ne s'arrête pas à sa signature. Au contraire, la première réunion du comité politique et de défense prévue le 31 août à Istanbul pourrait marquer le début du processus de transformation des accords en mécanismes pratiques.

C'est pourquoi la réunion des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et des chefs d'état-major autour d'une même table permettra de définir le contenu politique et sécuritaire que les parties souhaitent donner à l'accord.

Plus important encore, il est attendu que les orientations futures de la coopération dans le cadre de l'accord de « La Mecque » soient clarifiées après la réunion d'Istanbul.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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