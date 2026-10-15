Aujourd'hui, le 15 octobre, nous sommes jeudi. Cette date se distingue dans le calendrier mondial par des fêtes professionnelles et sociales importantes, ainsi que par des tournants historiques qui ont modifié les processus politiques mondiaux.

Voici une chronique des dates importantes célébrées ce jour et des événements décisifs gravés dans les pages de l'histoire.

Fêtes internationales et nationales : En l'honneur des femmes rurales et des pères

Le 15 octobre est dédié à plusieurs initiatives louables et sociales :

Journée internationale des femmes rurales : Célébrée à l'initiative de l'ONU, cette journée vise à reconnaître la contribution inestimable des femmes rurales qui travaillent avec dévouement pour assurer la sécurité alimentaire, développer l'agriculture et préserver le bien-être familial ;

Journée des pères en Russie : À cette date, la fête des pères est officiellement célébrée afin de renforcer l'institution familiale et d'accroître la responsabilité des hommes et des pères dans la société.

Pages de l'histoire : Les événements mondiaux du 15 octobre

Cette date a laissé une empreinte importante dans la diplomatie mondiale, la politique internationale et l'histoire de la région de l'Asie centrale au fil des années :

1943 — Création du MGIMO : Au moment le plus critique de la Seconde Guerre mondiale, l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), devenu l'une des principales universités mondiales pour la formation des diplomates, a été officiellement fondé ;

1990 — Mikhaïl Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la paix : Le premier et dernier président de l'URSS a reçu ce prix international prestigieux pour ses services dans la fin pacifique de la « guerre froide » et la mise en œuvre d'une politique d'ouverture au sein de la communauté internationale ;

1995 — Saddam Hussein réélu président de l'Irak : À la suite du référendum national organisé en Irak, Saddam Hussein a conservé son poste de chef de l'État pour un nouveau mandat et a consolidé son pouvoir absolu ;

2020 — Démission du président kirghiz Sooronbaï Jeenbekov : Dans le contexte des manifestations de masse et de la crise politique déclenchées à Bichkek après les élections législatives, le chef de l'État, Sooronbaï Jeenbekov, a annoncé sa démission volontaire afin d'éviter toute effusion de sang.

Ces événements survenus le 15 octobre restent gravés dans la mémoire de l'humanité comme un jour important ayant directement influencé la vie de millions de personnes et le destin des nations.